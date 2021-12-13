Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана и подведомственные ему организации намечено перевести в Технологический парк программных продуктов и информационных технологий, строящийся в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента. Такое поручение дал президент Шавкат Мирзиёев в ходе посещения IT-парка в субботу, сообщила его пресс-служба.





Сейчас Мининфоком находится в центре столицы на проспекте Амира Темура, 4 (в одном здании с «Алокабанком» и Торгово-промышленной палатой).

Текущее расположение Мининфокома. Фото: Яндекс.Карты.

Глава государства также поручил привлечь на территорию технопарка банки и IT-компании и развивать парк как интегрированный комплекс, создав здесь благоприятную среду для специалистов сферы.





Первый камень в фундамент строительства комплекса был заложен президентом 20 ноября 2019 года.

К настоящему времени здесь возведено 6 офисных зданий высотой в 20−25 этажей. В заключительной фазе находится строительство конференц-зала. В целом на территории комплекса будет возведено 17 зданий с высоким уровнем сейсмостойкости, отмечается в сообщении.





В технопарке будут взаимосвязанно действовать IT-организации, университет, конференц-зал и коворкинг-центр. На территории комплекса расположатся также служебное жилье, гостиница, рестораны, магазины, спортивные площадки и места отдыха. Предусмотрена трехуровневая подземная парковка.





В сообщении пресс-службы президента говорится, что благодаря созданным в стране возможностям и активизации подготовки квалифицированных специалистов за последние пять лет экспорт отечественного сектора информационных технологий вырос более чем в 50 раз.