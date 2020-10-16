Президент Шавкат Мирзиёев посетил Технологический парк программных продуктов и информационных технологий (IT-парк) в Ташкенте, сообщила пресс-служба главы государства.

Ему представили информацию о строящихся зданиях, а также продемонстрировали программные продукты, созданные при участии учащихся специализированной школы имени Мухаммада аль-Хорезми.

По видеоконференции президент провел беседу с детьми, учащимися в IT-центре Бозатауского района Каракалпакстана.

Ответственным лицам поручено обеспечить интеграцию между школой имени Мухаммада аль-Хорезми и школами информационных технологий в регионах и стимулировать молодых людей к обучению современных технологий.





Работы по созданию комплекса IT-парка начались 20 ноября прошлого года. Поэтапно будут возведены 17 корпусов, в том числе 20−25-этажные офисные здания, 22-этажная гостиница, университет, конференц-зал, коворкинг-центр и другие объекты. Сооружения могут выдержать землетрясения магнитудой выше 9 баллов, подчеркивает пресс-служба президента.





В комплексе будет построена подземная трехуровневая автостоянка, там расположатся кафе и рестораны, магазины, спортивные площадки и зоны отдыха.

Сданы в эксплуатацию первые два здания IT-парка. В них запущены программы инкубации и акселерации перспективных стартапов. Предприятия, зарегистрированные в качестве резидентов IT-парка, освобождены от уплаты налогов и таможенных платежей до 1 января 2028 года.



