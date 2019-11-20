Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 ноября посетил Технологический парк программных продуктов и информационных технологий в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, сообщила пресс-служба главы государства.

IT-парк организован Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана и Обществом парков программных технологий при Министерстве электроники и информационных технологий Индии.





В инновационном городке действуют программы инкубации и акселерации по поддержке перспективных стартап-проектов. Сейчас реализуются первые проекты по таким направлениям, как информационные технологии, финансовые технологии, электронная коммерция, электронное образование и биотехнологии. На основе аутсорсинга оказываются техуслуги транспортным компаниям, кафе и пиццериям, действующим в США.

«Устойчивость нашей экономики, качественная и эффективная работа всех сфер, удобство жизни населения зависят от информационных технологий. Поэтому следует создавать еще более широкие возможности для этой сферы, необходимую инфраструктуру, стимулировать специалистов, воспитывать способную молодежь», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Число резидентов парка на сегодня превысило 300. Они освобождены от уплаты налогов и таможенных платежей до 1 января 2028 года. В дальнейшем намечено расширить условия для участников, построив на территории технопарка IT-офисы, бизнес-центр, гостиницу и другие сооружения на семи лотах.





В ходе посещения президент заложил символический первый камень строительства нового этапа технопарка, отмечается в сообщении.

Планируется, что годовой объем произведенной здесь продукции превысит 10 млн долларов в 2020 году и достигнет 100 млн долларов в 2025-м. Общая стоимость проекта составляет 150 млн долларов.