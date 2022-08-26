Каракалпакстан получит налоговые льготы и послабления для развития предпринимательства. Об этом сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на внеочередном заседании Жокаргы Кенеса 26 августа, передаёт его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Как мы сообщали ранее, председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Мурат Камалов сложил полномочия «из-за болезни». На его место была предложена кандидатура бывшего главы МВД, ныне первого заместителя председателя Совета министров Каракалпакстана, Аманбая Орынбаева. Кандидат описал проблемы и планы по их решению и попросил президента помочь с ресурсами для их реализации.

Президент поддержал представленные кандидатом предложения и дал конкретные поручения руководителям министерств и ведомств по предоставлению дополнительных льгот и послаблений для развития предпринимательства в Каракалпакстане. В частности, глава государства поручил:

снизить ставку налога на прибыль для региона с 15% до 7,5%;

для региона с 15% до 7,5%; снизить ставку налога с оборота с 4% до 2% в Нукусе, с 2% до 1% — в районах и с 1% до 0,5% — в отдаленных районах;

с 4% до 2% в Нукусе, с 2% до 1% — в районах и с 1% до 0,5% — в отдаленных районах; внести на рассмотрение проект постановления о снижении ставок налога на имущество и земельного налога в 2 раза.

Кроме того, в 2022 году на программы семейного предпринимательства будет выделено 200 млрд сумов в дополнение к запланированным 650 млрд сумов.

Для решения проблем в аграрной сфере Шавкат Мирзиёев поручил сократить 6620 га хлопковых и зерновых земель до конца года, а в следующем году — ещё 6 тысяч га и начать выдавать их в аренду населению.

Более того, запланировано выделение 200 млрд сумов фермерам и 50 млрд сумов дехканам на расходы по посадке сельскохозяйственных культур. Для улучшения водоснабжения даны поручения о выделении субсидий до 15 млн сумов на бурение и эксплуатацию каждой скважины и иной финансовой поддержке.