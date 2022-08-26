Председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Мурат Камалов обратился с заявлением о приостановлении его полномочий и освобождении от занимаемой должности в связи с болезнью. Об этом сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время выступления в Жокаргы Кенесе, передаёт его пресс-секретарь президент Шерзод Асадов.

По его словам, на прошедшем заседании рассмотрено обращение Мурата Камалова и принято решение об освобождении его с должности.

На его место предложена кандидатура бывшего главы МВД, ныне первого заместителя председателя Совета министров, Аманбая Орынбаева, который 22 августа был избран депутатом парламента республики. Перед рассмотрением его кандидатуры президент предложил выслушать планы и предложения кандидата по дальнейшему развитию региона, созданию достойных условий жизни населения и решению существующих проблем.

Как сообщает Шерзод Асадов, Аманбай Орынбаев описал существующие проблемы в Каракалпакстане в части развития предпринимательства, развития аграрного сектора, увеличения промышленных проектов, развития инфраструктуры, социальной защиты населения, образования и поддержки молодежи и озвучил свои предложения по их решению. Он обратился к Шавкату Мирзиёеву за помощью в выделении необходимых ресурсов для полной реализации этих планов.

Аманбай Орынбаев. Фото: пресс-служба президента.

Как мы сообщали ранее, президент обвинил руководителей Каракалпакстана в игнорировании проблем людей. «В корне событий двухмесячной давности также лежит неспособность найти решения социально-экономических проблем», — заявил он.