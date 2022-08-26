В Термезском государственном музее-заповеднике в ходе инвентаризации обнаружено отсутствие 58 наименований предметов, сообщила пресс-служба Агентства культурного наследия при Министерстве туризма и культурного наследия Узбекистана.

Кроме того, по 24 предметам выявлено несоответствие описаниям в инвентарных книгах и научных паспортах по размерам, способам и периодам создания.

Согласно заключению эксперта по искусствоведению Агентства культурного наследия от 19 августа стоимость выявленного ущерба в этом музее оценена в 3,466 млрд сумов.

Инвентаризация уникальных предметов и изучение состояния их сохранности и безопасности проводилась в июне-июле по поручению заместителя премьер-министра, министра туризма и культурного наследия Азиза Абдухакимова. Рабочую группу возглавили представители Инспекции по охране культурного наследия Кабинета министров.

Проверка также охватила государственные музеи истории и культуры Андижанской и Наманганской областей. В первом не соответствующими описаниям оказались 4 предмета, во втором — 9. Сумма ущерба оценена, соответственно, в 31 млн и 23,7 млн сумов.

В апреле сообщалось о похожей проверке в Государственном музее-заповеднике «Ичан-Кала» в Хиве. Она установила несоответствие описаниям по размеру, материалу и времени создания более 100 предметов из фонда музея.