34-летний житель Янгихаётского района Ташкента А. Р. подозревается в краже 118 огнетушителей и шлангов, установленных в жилых домах. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД города.

В управлении «Газете.uz» уточнили, что кражи были совершены из нескольких новостроек в разных районах. Каждый огнетушитель оценивается в 480 тысяч сумов.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 169 («Кража») Уголовного кодекса Узбекистана, ведутся следственные действия. Подозреваемый задержан.

По указанной статье ему грозит штраф до 300 базовых расчётных величин или исправительные работы от 2 до 3 лет или ограничение свободы от 3 до 5 лет либо лишение свободы от 3 до 5 лет.