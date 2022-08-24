Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 августа подписал указ «О мерах по надёжной защите неприкосновенности права собственности, недопущению необоснованного вмешательства в имущественные отношения, повышению уровня капитализации частной собственности». Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

Документом с 1 сентября 2022 года отменяется ряд порядков и требований, предусматривающий прямое или косвенное ограничение права владения, пользования и распоряжения частной собственности. Отмечается, что они препятствуют полному внедрению принципов рыночной экономики в имущественных отношениях.

В частности, отменяются ограничения на пользование правом на земельные участки, реализацию имущественных прав на жилище, пользования земельными участками, зданиями и сооружениями, транспортом, принадлежащими на праве собственности физическим и юридическим лицам, а также корпоративных отношений.

Право собственности теперь не может быть прекращено путём отмены документа, на основе которого оно возникло, то есть хоким больше не сможет отменять решение о выделении земли и имущества. Если документ принят незаконно, он может быть признан недействительным только судом.

Министр юстиции Русланбек Давлетов сообщил, что за последние 2,5 года права на более чем 2500 земельных участков (101 тысяч га), предоставленные по решениям хокимов, были аннулированы ими же или вышестоящими органами, в том числе на основании прокурорских протестов, без решения суда.

Добровольный отказ от земли осуществляется на основании нотариально заверенного заявления собственника. Для этого больше не требуется решение хокима. По словам главы Минюста, это нововведение особенно актуально для фермеров. За последние 2,5 года 20543 земельных участка (2,6 млн га) возвращены в резерв по решению хокима на основании «заявления о добровольном отказе от земли».

При ликвидации юридического лица его право на земельный участок несельскохозяйственного назначения не прекращается и земля не изымается в государственный резерв. Теперь эти земли будут передаваться учредителям ликвидируемого юридического лица.

В рамках института «Хабеас корпус» введен порядок рассмотрения судом постановлений следователя и дознавателя об аресте имущества. Президент Шавкат Мирзиёев отмечал, что стоимость арестованного имущества зачастую бывает выше выявленного ущерба. Например, за прошедшие три года следователи арестовали имущество на сумму в 2 раза больше выявленного ущерба (1,5 трлн сумов).

Указом определены обстоятельства, являющиеся основанием для привлечения к административной и уголовной ответственности за нарушение права частной собственности. В частности, теперь за проникновение в частную собственность и на его территорию без разрешения собственника могут быть применены меры вплоть до уголовной ответственности.

Отныне собственник или его представитель имеют право самостоятельно защищать своё имущество от любых посягательств соразмерно нарушению права и в рамках необходимой обороны по предотвращению нарушения права.

Согласно документу, теперь не требуется получения согласия лиц, не имеющих родственных связей с собственником жилого помещения, на отмену их постоянной регистрации в данном жилом помещении. По данным Минюста, за последние 2,5 года в гражданские суды подано 8954 иска о снятии лица с регистрации по месту жительства, из них удовлетворено 7311 (82%);

С 1 января 2023 года «Интеграционная информационная система регистрации кадастра и недвижимых имуществ» (UZKAD) будет единой информационной системой по недвижимости. При этом подлинность и достоверность информации в системе гарантируется государством.

Если жильё было приобретено, основываясь на неверной информации в системе UZKAD, то по истечении трёх лет будет невозможно истребовать данное жилье у добросовестного приобретателя. Ущерб первоначальному владельцу возмещается государством, которое впоследствии взыскивается с виновника.

Фонды сноса при правительстве и хокимиятах регионов преобразованы в республиканские и территориальные целевые фонды по компенсации имущественного вреда, причиненного физическим и юрлицам (компенсационные фонды).

Из компенсационных фондов будут возмещаться следующие убытки, причинённые жителям и предпринимателям:

убытки, причинённые собственнику в результате неправомерных действий государственного органа, должностного лица, в частности, следователя, дознавателя, прокурора и суда, определяемые решением суда;

убытки, причинённые физическим и юридическим лицам, действовавшим, доверяя государственному реестру прав на объекты недвижимости, в результате внесения в него незаконных или недостоверных сведений;

убытки, причинённые собственнику вследствие невозможности взыскания с добросовестного приобретателя жилища.

Количество государственных органов (их сейчас более 20), освобождаемых от уплаты госпошлины при обращении с имущественными исками к гражданам в суды, будет сокращено, а граждане будут освобождены от уплаты пошлины по искам об истребовании своего имущества из незаконного владения другими лицами.

Начальник отдела Минюста Бобурбек Саидбеков заявил, что 42% исковых заявлений отказываются в удовлетворении или оставляются без рассмотрения. «Это говорит о том, что более 40% данных исков были внесены необоснованно. Впредь госорганы, как и любое другое юридическое лицо или гражданин, будут уплачивать госпошлину при подаче исковых заявлений в суды в отношении имущественных споров», — отметил он.

Министр юстиции Русланбек Давлетов заявил, что Минюсту поручено разработать новую редакцию закона «О защите частной собственности и гарантиях прав собственников», предусматривающую вышеуказанные поправки и изменения.

«Над этим указом работали долго, на его разработку ушло 3 месяца, на согласование с министерствами — 5 месяцев. Потому что в нем очень серьезные новшества. Считаем, что данный указ во многом будет способствовать полной реализации права собственности как высокой ценности в системе государственных органов и укрепит доверие к государственной гарантии права собственности», — подчеркнул он.

По его словам, без надежной защиты прав собственности невозможно развитие, поскольку частная собственность является главной движущей силой экономики.