Решения о выделении земли и имущества в Узбекистане отныне будут отменяться только в судебном порядке. Об этом на встрече с предпринимателями 22 августа заявил президент Шавкат Мирзиёев.

Введение нового порядка было анонсировано в рамках защиты имущественных прав бизнеса, то есть, правоустанавливающий документ может быть признан недействительным только судом.

«Пользуясь случаем, хочу обратить внимание всех хокимов на то, что отмена ими решений имущественного права не допускается», — сказал глава государства.

Президент также предложил создание удобной системы финансирования для расширения деятельности предпринимателей, реализации ими новых проектов. Так, для проектов малого бизнеса направят 20 трлн сумов.

Глава государства также отметил, что выделение кредита — это лишь часть вопроса, для того, чтобы бизнес заработал, необходимы достаточные условия, инфраструктура и гарантированный рынок.

В связи с этим будут внедрены отдельные подходы для бизнеса исходя прежде всего из условий районов и городов.

Министр юстиции Русланбек Давлетов сообщал, что в 2020 году хокимы приняли почти 50% своих решений без согласования с кенгашами народных депутатов.