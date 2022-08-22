В Узбекистане будет полностью отменена уголовная ответственность за нарушение правил торговли. Об этом на встрече с предпринимателями 22 августа заявил президент Шавкат Мирзиёев.

Глава государства отметил, что очень много обращений поступило от представителей малого бизнеса по поводу многочисленности и тяжести штрафов, связанных с налоговыми проверками.

К примеру, сегодня более 370 тысяч субъектов малого бизнеса, который платят налог с оборота, в среднем платят около 1 млн сумов налога в месяц.

Однако, финансовый штраф за невыдачу кассового чека составляет от 5 млн до 10 млн сумов, административный штраф — от 3 млн до 12 млн сумов. То есть, наказание одинаковое как для малых предпринимателей, так и крупных предприятий, указал президент.

Согласно действующей статье 189 Уголовного кодекса, нарушение правил торговли товарами или оказания услуг стоимостью в особо крупном размере наказывается штрафом от 300 до 600 базовых расчетных величин (от 90 до 180 млн сумов) или исправительными работами до 2 лет. Лицо, впервые совершившее преступление, освобождается от ответственности, если оно в течение 30 дней устранило последствия нарушения правил торговли или оказания услуг и возместило причиненный материальный ущерб.

По словам главы государства, таким образом, с отменой статьи 189 УК «проблема, вот уже 30 лет беспокоящая предпринимателей, действующих в сфере торговли, будет устранена».

Кроме того, в отношении субъектов малого бизнеса, допустивших ошибку в первый раз, меры наказания применяться не будут. Вместо этого налоговые органы помогут устранить недостатки.

Размер штрафов также не должен превышать сумму налогов, уплачиваемых предпринимателями, сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент также высказался об аресте имущества в процессе следствия. К примеру, за прошедшие 3 года следователи арестовали имущество на сумму в 2 раза больше выявленного ущерба (1,5 трлн сумов).

Отныне обоснованность каждого случая ареста будет рассматриваться судом, решение будет принимать только суд. «Думаю, что только тогда будет справедливость», — подчеркнул глава государства.

Шавкат Мирзиёев также поделился планами объявить трехлетний мораторий на введение новых видов ответственности и мер наказания в отношении предпринимателей.

В случае принятия новых законодательных актов, накладывающих на бизнес новые обязательства, предприниматели не будут наказываться за допущение ошибки в течение шести месяцев.