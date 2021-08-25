Министерство юстиции Узбекистана проводит правовой мониторинг в рамках акции «Фермерга мадад» («Помощь фермерам»), организованной для разъяснения и защиты прав фермеров, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Минюста.

Проблемы фермеров

Изучение показало, что в этой области существует ряд проблем и недостатков. В рамках акции выявлено 156 тысяч 223 ошибок и недостатков в договорных отношениях между фермерами и закупочными, снабженческими и сервисными организациями.

Договор — это базовый документ, определяющий взаимные права и обязанности. Правовая основа использования земли фермером определяется договором аренды земли. Мониторинг показал, что в 565 случаях договор аренды земли с фермерами не заключался, а в 794 случаях копия договора аренды земли не была предоставлена фермерам.

«Если договор об аренде земли не заключен, то местные хокимияты могут изъять землю у фермера в любое время или предъявить фермеру какие-либо дополнительные требования по использованию земли, в результате чего у фермера возникнут проблемы с подачей иска против должностных лиц», — говорится в сообщении.

У фермера есть договор контрактации по продаже продукции, договоры с более чем 20 предприятиями и организациями на закупку удобрений, топлива, средств защиты растений и других товаров, по кредиту, механизацию и другим услугам. Если эти договоры будут заключены своевременно и на равных для сторон условиях, в отношениях будет обеспечена юридическая ясность и взаимовыгодное сотрудничество, отметили в Минюсте.

Однако изучения показывают, что в большинстве случаев предприятия по закупкам, снабжению и обслуживанию используют свое монопольное положение, а в некоторых случаях при вмешательстве государственных органов действуют вопреки интересам фермеров в договорных отношениях.

В частности, изучение, проведенное в первый месяц акции, показало, что в 34861 случае договоры между производителями, поставщиками услуг и фермерами заключены с опозданием, а 48396 договоров не зарегистрированы в территориальных отделах сельского хозяйства.

Например, в Шахрисабзском районе в 2021 году в районном отделе сельского хозяйства не зарегистрировано 456 договоров купли-продажи 137 тонн коконов шелкопряда.

«Известно, что незарегистрированный договор может быть изменен и дополнен по желанию либо его невозможно будет контролировать со стороны государственного органа. Конечно, понятно, что такие изменения не пойдут на пользу фермерам», — заявили в министерстве.

Фото: ФАО Узбекистан.

Кроме того, продукцию, выращенную фермерами с использованием монопольного положения, в 7531 случае забрали без заключения договора контрактации.

Например, кластер ООО Dynamic Elektronics в Хатырчинском районе получил принял зерно от 17 фермерских хозяйств, включая «Бахтиёр Эргаш боги», «Хуршид-94», «Сайёд», «Даврон Фарход мухосиби» без заключения договора купли. Кластер ООО «Бухоро агрокластер» в 13 случаях подписал незаполненные бланки договоров, произведенное зерно было вывезено без предоставления копии договора фермерам.

«Фермерам не платят вовремя. Более 24 тысячам фермерских хозяйств по республике своевременно не выплачено свыше 180 млрд сумов средств. В частности, хлопковые текстильные кластеры задолжали фермерам 39 млрд сумов, предприятия АО „Кишлокхоужаликкимё“ — 36 млрд сумов, зерновые кластеры — 34 млрд сумов, зерновые предприятия — 27,6 млрд сумов, нефтяные предприятия — 17 млрд сумов», — следует из данных мониторинга.

К примеру, у Карманского районного филиала ОАО «Навоий агрокимёхимоя» просроченная задолженность составляет 196,1 млн сумов по 68 договорам, а у ООО «ММТП» просроченная задолженность по 57 договорам составляет 271,8 млн сумов.

Зерновые кластеры не выплатили за доставленное зерно 859 фермерским хозяйствам в Ташкентской области 12 млрд сумов, Мубарекском района — 4,2 млрд сумов, Ангорском районе — 3,9 млрд сумов, Касбинском районе — 3,7 млрд сумов.

Отношение фермеров к процессам

Фото: Мукимжон Кодиров / УзА.

Из более чем 10 тысяч фермеров, принявших участие в социальном опросе для определения уровня свободы и равенства в договорных отношениях, 70% заявили, что большинство договоров подписаны в незаполненной форме (пустые бланки), а 5% сказали, что договоры вообще не были подписаны.

Самое печальное, более 40% опрошенных фермеров заявили, что они были вынуждены передать зерно в объёме, сверх указанного в договоре.

В числе основных барьеров и препятствий в деятельности 36,4% опрошенных фермеров назвали излишнее количество разных собраний и поручений, 32,6% — невозможность заключения независимых договоров с контрагентами, 19,6% — вмешательство в агротехнические мероприятия и 11,4% — большое количество проверок.

Для защиты интересов фермеров

В вышеупомянутых случаях для восстановления нарушенных прав фермерских хозяйств территориальные органы юстиции применили 709 мер воздействия, в том числе внесено 115 предупреждений, 222 представления, 388 исковых заявлений на 3,9 млрд сумов, 2 административных предложения, 1 уголовное предложение.

В результате принятых мер воздействия к настоящему времени к дисциплинарной ответственности привлечено 13 человек, судами удовлетворено 207 исковых заявлений, в пользу фермерских хозяйств взыскано 321 млн сумов. Исполнение остальных мер воздействия взято под контроль.

Предложения по совершенствованию сферы

Фото: Максад Хабибуллаев / УзА.

На основании вышеизложенного Министерство юстиции предлагает следующее:

ускорить внедрение рыночных механизмов, предусмотренных в решениях, принимаемых в сельскохозяйственной сфере, и резко сократить регулирование деятельности фермеров административными путями, особенно со стороны местных органов государственной власти; обязательная регистрация договоров, заключенных в сфере сельского хозяйства, в отделах сельского хозяйства и отмена вступления в силу договора после его регистрации в целях обеспечения свободы хозяйствующих субъектов, действующих в сельскохозяйственной сфере. отказаться от обязательного типового договора контрактации, утвержденного органами государственного управления, и разработать проект типового договора рекомендательного характера, исходя из текущих рыночных отношений. создание онлайн-банка данных в интернете о всех контрактах, заключенных в сфере сельского хозяйства, чтобы предотвратить произвольные односторонние изменения договоров с фермерами закупочными и обслуживающими предприятиями, включая кластеры. критический пересмотр основных задач и деятельности отделов сельского хозяйства, Совета фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбекистана.

Куда обращаться с проблемами

В Министерстве юстиции напомнили, что правовая акция «Фермерга мадад» продлится до декабря 2021 года.

В случае нарушения прав, фермеры могут обратиться в органы юстиции (через «телефон доверия» — «1008» — или посредством Телеграм-бота @fermermadadbot).