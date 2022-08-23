Предпринимателям Узбекистана расширят возможности для обращения в суды. Об этом на встрече с представителями бизнеса 22 августа заявил президент Шавкат Мирзиёев.

Государственная пошлина для предпринимателей при обращении в административные суды будет снижена в два раза. Кроме того, ставка пошлины должна устанавливаться в конкретной сумме, а не в процентах от цены иска (сейчас она составляет 2% от цены иска), сказал глава государства.

Кроме того, по его словам, срок для внесения жалоб предпринимателями в суд на решения налоговых органов продлят с 1 месяца до 3 лет.

Президент подчеркнул, что запрещается без разрешения предпринимателей переводить или снимать их средства на банковских счётах, а излишне взысканные платежи должны быть своевременно возвращены. Он предложил ввести административную и уголовную ответственность для тех руководителей, кто нарушает это требование.

Шавкат Мирзиёев отмечал, что решения о выделении земли и имущества в Узбекистане отныне будут отменяться только в судебном порядке, а не на основании решений хокимов.

«Пользуясь случаем, хочу обратить внимание всех хокимов на то, что отмена ими решений имущественного права не допускается», — сказал глава государства.

Кроме того, решения об аресте имущества предпринимателей в процессе следствия будет принимать только суд.

С 1 октября для решения налоговых споров будет создан совместный апелляционный совет Государственного налогового комитета и Торгово-промышленной палаты. В него войдут аудиторы, налоговые консультанты, члены Ассоциации бухгалтеров и предприниматели.