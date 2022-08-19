Россия расценивает июльские события в Каракалпакстане в Узбекистане и январские в Казахстане как продолжающиеся попытки Запада продвигать демократию «цветными революциями», заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая в пятницу на встрече секретарей советов безопасности государств — членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщило ТАСС.

«Главным инструментом продвижения так называемой демократии по-американски по-прежнему остаются „цветные революции“, попытки западников спровоцировать их в наших странах наблюдаются на регулярной основе. Именно так, например, мы расцениваем события, произошедшие в 2020 году в Беларуси, в январе 2022 года в Казахстане и в июле в Каракалпакии в Узбекистане», — заявил он.

По словам секретаря Совбеза, «на этом фоне как никогда востребованы совместные усилия государств — членов ШОС по укреплению безопасности на основе принципа ее неделимости, продвижению равноправного и взаимовыгодного сотрудничества в интересах благополучия и процветания наших стран».

Напомним, на встрече секретарей совбезов стран ШОС в Ташкенте обсуждались задачи совместного противодействия терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков и оружия и преступлениям с использованием IT.

Ранее Николай Патрушев на встрече с секретарем Совбеза Узбекистана заявил об обеспокоенности России «стремлением стран Запада, и в первую очередь США, создать очаги напряженности на пространстве СНГ».