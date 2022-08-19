Встреча секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества состоялась в Ташкенте 19 сентября, сообщили «Газете.uz» в Совбезе Узбекистана.





В работе встречи приняли участие секретари советов безопасности государств-членов и государств-наблюдателей, а также представители секретариата и исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС.

Состоялся обмен мнениями по совместной деятельности, направленной на противодействие современным вызовам и угрозам безопасности в регионе ШОС.

Стороны подчеркнули, что «в фокусе пристального внимания остаются задачи совместного противодействия терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков и оружия, преступлениям с использованием современных информационно-коммуникационных технологий».

Рассмотрены отдельные аспекты подготовки к саммиту глав государств-членов ШОС в Самарканде в сентябре.