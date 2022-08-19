В Ташкенте 19 августа проходит встреча секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Накануне, 18 августа, секретарь Совбеза Узбекистана Виктор Махмудов принял российского коллегу Николая Патрушева.

По информации Совбеза Узбекистана, предоставленной «Газете.uz», стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов региональной безопасности, а также затронули ряд аспектов текущего состояния и перспектив развития двустороннего сотрудничества, в том числе по линии правоохранительных органов, военного и военно-технического сотрудничества.

«Положительно оценивая нарастающую динамику узбекско-российского многопланового сотрудничества, стороны подчеркнули активизацию контактов на всех уровнях», — подчеркнули в Совбезе Узбекистана.

Стороны также отметили важность механизма встреч секретарей совбезов ШОС и его значение в координации совместных усилий в обеспечении безопасности на пространстве организации, в том числе в афганском направлении.

Кроме того, стороны подтвердили «приверженность к конструктивному взаимодействию, решительный настрой на углубление узбекско-российского сотрудничества в сфере безопасности путем укрепления договорно-правовой базы и развития двусторонних механизмов взаимодействия».

О переговорах также сообщила пресс-служба посольства РФ в Ташкенте. По данным дипломатической миссии, стороны подчеркнули, что «при всей остроте стоящих сегодня вызовов» продолжается комплексная работа по расширению двустороннего сотрудничества на уровне правительств двух стран, силовых структур и органов безопасности.

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с планами взаимодействия спецслужб, военных ведомств, правоохранительных органов и органов юстиции Узбекистана и России, говорится в сообщении.

Состоялся обмен мнениями по ряду региональных проблем. Как отмечается в сообщении посольства, российская сторона выразила обеспокоенность стремлением стран Запада, и в первую очередь США, создать очаги напряженности на пространстве СНГ.

«В ходе беседы затронута ситуация на Украине. Николай Патрушев в разговоре со своим коллегой из Узбекистана проинформировал о налаживании мирной жизни на освобожденных от неонацистов территориях ДНР и ЛНР, а также Херсонской, Запорожской и Харьковской областей», — сообщает посольство России.

«В то же время он подчеркнул, что мирная жизнь населения не устраивает украинских националистов, которые продолжают вести массированные обстрелы мирных городов, в том числе с использованием полученной от Запада дальнобойной артиллерии и систем залпового огня, выбирая в качестве основных целей объекты гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении российской дипмиссии.

В завершение встречи обсуждены темы взаимодействия Узбекистана и России в многосторонних форматах, в том числе в ШОС, и реализации запланированных мероприятий в рамках председательства Узбекистана в этой организации.