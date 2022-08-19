Ташкентский городской кенгаш народных депутатов на сессии 19 августа одобрил концепцию проекта по внедрению в столице комплексной системы распознавания лиц и контроля на основе биометрических данных, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Проект представил сотрудник Центра кибербезопасности МВД Узбекистана Шавкат Файзиев. По его словам, концепция разработана на основе постановления президента от 28 декабря 2021 года (ПП-67) о мерах по углублению особого стратегического партнёрства между Узбекистаном и Республикой Корея (документ отсутствует в свободном доступе).

В рамках реализации документа стороны определили три важных направления партнёрства:

цифровизация;

«зелёная» экономика;

вопросы сильной социальной политики.

По словам представителя Центра кибербезопасности, систему первоначально планируется внедрить в Ташкенте.

Шавкат Файзиев отметил, что необходимость внедрения системы обусловлена рядом причин. В частности, в сфере обеспечения здоровья населения «отсутствует возможность автоматического определения лиц с высокой температурой, инфекционными заболеваниями или тех, у кого внезапно ухудшилось здоровье».

«Во время пандемии мы видели, что в тех странах, где была система распознавания лиц на основе биометрических данных, эта система сыграла важную роль в предотвращении распространения заболевания. Например, камеры с термодатчиками помогли выявлять лиц с высокой температурой и изолировать их», — сказал он.





Система также важна для обеспечения общественной безопасности, в том числе для прогнозирования массовых беспорядков, дистанционного определения их организаторов и активных участников. В настоящее время такого механизма нет, следует из представленной презентации.

Кроме того, проект направлен на предотвращение правонарушений, а также содействие в поиске пропавших без вести, людей в розыске, должников, определения лиц, находящихся на пробации и профилактическом учёте, расследование случаев нанесения повреждения и хулиганства.

Сотрудник Центра кибербезопасности также указал на отсутствие системы формирования психологического портрета (профайлинга) экстремистов и террористов с помощью социальной инженерии на основе видеозаписи.

Шавкат Файзиев отметил, что система должна помочь выявлять случаи мошенничества с использованием технологий deepfake с учётом развития бесконтактных платежей при помощи распознавания лица. Эта технология позволяет на основе видеозаписей любых людей создавать видеоролики с вымышленными выступлениями и действиями этих же людей.

По его словам, в Узбекистане функционирует свыше 179,6 тысячи видеокамер, из них более 177,1 тысячи — стационарные, 1233 — PTZ-камеры (оснащены системой приводов для поворота, наклона и зумирования), 658 — камеры для определения автономеров и 604 — для определения лиц.

В Центре персонализации данных зарегистрированы паспортные данные и биометрические изображения чуть более 29 миллионов человек (численность постоянного населения Узбекистана — 35,27 миллиона), из них свыше 24,38 миллиона — люди старше 16 лет.

Шавкат Файзиев сообщил, что для покупки у Республики Корея программной системы и необходимого оборудования, включая 180 камер с термодатчиками, привлекается льготный кредит корейского Эксимбанка на 7 млн долларов.