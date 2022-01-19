Вопрос размещения авиационной техники ВВС Афганистана, оказавшейся в Узбекистане и Таджикистане после взятия Кабула движением «Талибан» в августе прошлого года, всё ещё рассматривается. Об этом на брифинге 18 января заявил официальный представитель Пентагона США Джон Кирби.

Речь идёт о самолётах и вертолётах, на которых военнослужащие Афганистана бежали в соседние страны. На прошлой неделе и. о. министра обороны временного правительства Афганистана Мавлави Мохаммад Якуб Муджахид пригрозил последствиями Узбекистану и Таджикистану, если они не вернут военную авиатехнику.

«Мы всё ещё работаем над вопросом размещения этих вертолётов… У меня нет последней информации… о каких-либо решениях о том, как ими будут распоряжаться. Но я думаю, можно с уверенностью предположить, что они не будут отправлены в Афганистан для использования „Талибаном“», — сказал Джон Кирби.

В начале января заместитель пресс-секретаря временного правительства Афганистана Инамулла Самангани сообщил о начале переговоров с Узбекистаном и Таджикистаном о возвращении в страну авиационной техники.

В середине августа воздушное пространство Узбекистана незаконно пересекли 22 военных самолёта и 24 вертолёта (Embraer EMB 314 Super Tucano, UH-60 Black Hawk, MD-530, PC-12 и Ми-17), в которых находились 585 вооружённых военнослужащих Афганистана. Генеральная прокуратура Узбекистана, сообщив об этом, позже удалила сообщение и назвала информацию непроверенной.