Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков опроверг информацию о намерении Казахстана с сентября транспортировать 1,5 миллиона тонн нефти в год в обход России. Об этом глава Минэнерго заявил в ходе пресс-конференции в пятницу.

«Я тоже прочитал эту новость. На самом деле я не думаю, что мы будем подписывать какое-то соглашение о транспортировке нефти. Такие вопросы рассматриваются, обсуждаются, наверное, технически на уровне национальных компаний, потому что задача стоит такая. Но речь пока не идёт о подписании нами соглашения по отгрузке нефти в сентябре. Что касается цифры в 1,5 миллиона тонн, то это достаточно смешно считать, что такой объём может решить наш вопрос с экспортным направлением», — сказал Болат Акчулаков.

По его словам, во время приостановки работы трубопровода КТК (Каспийский трубопроводный консорциум) Казахстан транспортировал нефть через железную дорогу Тенгиз — Батуми.

При этом министр подтвердил, что компании могут сами подписывать договоры на уровне акционеров независимо от Минэнерго, но необходимо согласование вопросов земли, заимствований, месте строительства труб и других.

Болат Акчулаков отметил, что не нужно политизировать вопрос КТК, так как возникшие там проблемы являются техническими. Главная задача, которая стоит сегодня, — сохранить объемы по КТК, сказал он.

«Конечно, надо думать об альтернативных маршрутах, потому что после 2024 года у нас ожидается добыча более 100 миллионов тонн при наших текущих 85 миллионах тонн. Если мы сейчас договоримся о Фазе-2 по [месторождению] Кашаган, ещё 15 миллионов тонн нефти может появиться. Поэтому надо думать о том, как эти объёмы будем распределять. Пока у нас дополнительных опций не так много. Есть направление через Китай и через Каспий. Есть потенциальные маршруты через Туркменистан и Иран. Но пока через Иран нереалистично, потому что эта страна под санкциями», — отметил глава Минэнерго.

Позже он добавил, что полной альтернативы КТК нет.

Агентство Reuters на днях сообщило, что компания «КазМунайГаз» находится на завершающей стадии переговоров с торговым подразделением Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) о возможности доставки 1,5 миллиона тонн казахстанской нефти в год через азербайджанский трубопровод, по которому доставляется нефть в турецкий средиземноморский порт Джейхан.

Говорилось, что окончательный контракт может быть подписан в конце августа, а потоки казахстанской нефти могут быть направлены по маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) через месяц.

В июле российский суд пригрозил закрыть КТК из-за экологических нарушений, в результате чего правительство Казахстана и крупные иностранные производители в качестве меры предосторожности заключили контракты с другими компаниями.

После этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил «КазМунайГазу» проработать использование Транскаспийского маршрута для экспорта нефти, в том числе с привлечением инвесторов Тенгизского проекта.