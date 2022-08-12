С сентября Казахстан планирует продавать часть своей сырой нефти через крупнейший нефтепровод Азербайджана, поскольку страна ищет альтернативы маршруты, который Россия угрожала закрыть. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией.

По данным агентства, казахстанская государственная нефтяная компания «КазМунайГаз» ведёт предварительные переговоры с торговым подразделением азербайджанской государственной компании SOCAR. Она хочет получить разрешение продавать 1,5 миллиона тонн нефти в год через азербайджанский трубопровод, по которому топливо доставляется в турецкий порт Джейхан.

Объём чуть более 30 тысяч баррелей в сутки является ничтожным по сравнению с обычными 1,3−1,4 миллиона баррелей, которые проходят по трубопроводу КТК (Каспийский трубопроводный консорциум), отмечает Reuters.

Окончательный контракт должен быть подписан в конце августа, а потоки по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) начнутся через месяц, заявил источник.

По словам двух других источников, еще 3,5 миллиона тонн казахстанской нефти в год могут начать поступать в 2023 году по другому азербайджанскому трубопроводу в грузинский порт Супса.

В сочетании с потоками БТД общий объём будет равняться чуть более чем 100 тысячам баррелей в сутки, или 8% от потоков КТК. «КазМунайГаз» отказалась от комментариев для Reuters, а SOCAR не стала обсуждать конкретную сделку.

Маршрут через Азербайджан может позволить Казахстану обойти территорию России. В прошлом месяце энергетическая компания BP Azerbaijan заявила, что перенаправит потоки с трубопровода Баку-Супса на более крупную трубу БТД. Однако новый маршрут БТД означает, что Казахстану придётся полагаться на флот небольших танкеров для перевозки нефти через Каспийское море в Баку из порта Актау. Последний имеет ограниченные запасы мощности, отметили источники агентства.

По данным агентства, экспорт казахстанской нефти составляет чуть более 1% мировых поставок, или примерно 1,4 миллиона баррелей в сутки. В течение 20 лет они поставлялись по трубопроводу КТК в российский черноморский порт Новороссийск, обеспечивающий выход на мировой рынок.

Трубопроводная система КТК — один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Трубопровод Тенгиз-Новороссийск имеет протяженность 1511 км, доставляет более двух третей экспортной нефти Казахстана и сырьё с российских месторождений, в том числе на Каспии. Морской терминал КТК под Новороссийском с тремя ВПУ позволяет безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега. Крупнейшие акционеры КТК — российская «Транснефть» (24%) и «КазМунайГаз» (19%).

В июле российский суд пригрозил закрыть КТК из-за экологических нарушений, в результате чего правительство Казахстана и крупные иностранные производители в качестве меры предосторожности заключили контракты с другими компаниями.

После этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил «КазМунайГазу» проработать использование Транскаспийского маршрута для экспорта нефти, в том числе с привлечением инвесторов Тенгизского проекта.

Транскаспийский маршрут пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.

Ранее The Wall Street Journal сообщал, что Казахстан решил пересмотреть свои отношения с Россией и начал искать союзников в лице США, Турции и Китая. Страна начала диверсифицировать торговые маршруты, увеличила оборонный бюджет и договорилась с Турцией о выпуске боевых дронов.