В социальных сетях были распространены сообщения об отсутствии бензина марки Аи-80 на заправках UNG Petro, подконтрольного «Узбекнефтегазу». Компания назвала эти сообщения необоснованными.

«Официально сообщаем, что цена 1 литра бензина Аи-80 реализуется на АЗС „Узбекнефтегаза“ в городе Ташкенте и областях по 6800 сумов, дефицита нет», — говорится в сообщении.

При этом в «Узбекнефтегазе» отметили рост спроса со стороны потребителей на самый популярную марку бензина в Узбекистане. Если в июне UNG Petro продавало в среднем по 529 тонны бензина Аи-80 в день, то в июле показатели выросли на 82 тонны — до 611 тонн. В августе наблюдается еще больший рост спроса, заявили в холдинге.

«Узбекнефтегаз» сообщает, что покрывает спрос на бензин 65% потребителей, остальную часть — другие производителями и поставщики. По данным компании, оборудование по производству бензина Бухарского нефтеперерабатывающего завода работает на 110-процентной мощности.

Мы сообщали, что бензин Аи-80 с января по 15 июля на бирже подорожала на 10,9% — с 8,1 млн до 8,99 млн сумов, но на сегодняшний цены опустились до 7,88 млн сумов. Розничная цена на АЗС «Узбекнефтегаза» сохраняется на уровне 6800 сумов за литр, хотя на частных заправках он продавался по цене от 7000 до 8600 сумов. Компания сообщала о возросшем спросе на Аи-80 в связи с тем, что импортёры стали завозить меньше высокооктанового бензина.

На фоне этой ситуации правительство с 15 июля решило приостановить экспорт бензина и дизельного топлива.