Компания «Узбекнефтегаз» прокомментировала резкое повышение цен на автобензин Аи-80 марки в Узбекистане.

В частности, на автозаправочных станциях «Узбекнефтегаза» в Ташкенте и областях, стоимость 1 литра бензина марки Аи-80 составляет 6800 сумов, в частных АЗС продается от 7000 до 7700 сумов (или же дороже — от 7200 до 8600 сумов), пишет компания.

Топливо подорожало из-за того, что вырос спрос на марку Аи-80, тогда как уменьшился завоз импортного высокооктанового топлива. В результате 7 июля по сравнению с началом месяца потребность в нем по стране увеличилась на 1193 тонны или на 120%. В Андижанской области объём продаж вырос на 222%, Ташкентской области — на 163%, Джизакской — на 155%, Кашкадарьинской — на 141%.

Если в июне компания UNG Petro продавала в среднем за день 529 тонн бензина, то к июлю спрос вырос в среднем до 611 тонн, или на 82 тонны (+15,5%).

В итоге на бирже стоимость бензина Аи-80 на пике составляла 10,45 млн сумов за тонну, что на 10,2% выше, чем в июне. Это, в свою очередь, привело к росту цен топлива на частных заправках.

Сейчас поставщики увеличили объемы продаж на бирже, за счёт чего удалось снизить котировки до 9,48 млн сумов за тонну бензина Аи-80.

«Узбекнефтегаз» сообщает, что покрывает спрос на бензин 65% потребителей, остальную часть — другие производителями и поставщики.

По данным компании, предприятие 7 июля поставило на биржевые торги около 4000 тонн бензин Аи-80, а 8 июля — 3000 тонн. «Оборудование по производству бензина Бухарского нефтеперерабатывающего завода работает на 110-процентной мощности», — говорится в сообщении.