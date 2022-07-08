Компания «Узбекнефтегаз» прокомментировала резкое повышение цен на автобензин Аи-80 марки в Узбекистане.
В частности, на автозаправочных станциях «Узбекнефтегаза» в Ташкенте и областях, стоимость 1 литра бензина марки Аи-80 составляет 6800 сумов, в частных АЗС продается от 7000 до 7700 сумов (или же дороже — от 7200 до 8600 сумов), пишет компания.
Топливо подорожало из-за того, что вырос спрос на марку Аи-80, тогда как уменьшился завоз импортного высокооктанового топлива. В результате 7 июля по сравнению с началом месяца потребность в нем по стране увеличилась на 1193 тонны или на 120%. В Андижанской области объём продаж вырос на 222%, Ташкентской области — на 163%, Джизакской — на 155%, Кашкадарьинской — на 141%.
Если в июне компания UNG Petro продавала в среднем за день 529 тонн бензина, то к июлю спрос вырос в среднем до 611 тонн, или на 82 тонны (+15,5%).
В итоге на бирже стоимость бензина Аи-80 на пике составляла 10,45 млн сумов за тонну, что на 10,2% выше, чем в июне. Это, в свою очередь, привело к росту цен топлива на частных заправках.
Сейчас поставщики увеличили объемы продаж на бирже, за счёт чего удалось снизить котировки до 9,48 млн сумов за тонну бензина Аи-80.
«Узбекнефтегаз» сообщает, что покрывает спрос на бензин 65% потребителей, остальную часть — другие производителями и поставщики.
По данным компании, предприятие 7 июля поставило на биржевые торги около 4000 тонн бензин Аи-80, а 8 июля — 3000 тонн. «Оборудование по производству бензина Бухарского нефтеперерабатывающего завода работает на 110-процентной мощности», — говорится в сообщении.
Нари Ман
Ох уж эти водители, снова высокий спрос устроили
Zokirkhoja Isakhodjaev
А нефть марки Brent снизился во всем мире
Zafar Karimov
Хватить лукавить. Сам сегодня заправился по 7500 на частной заправке. Если бы Узбекнефтегаз продавал бензин по 6800, никто не ходил бы на частные АЗС. На АЗС Узбекнефтегаз есть только надпись о том что бензин стоит 6800.
Bek Bek og'li
Пркупаете Самый низкий сорт нефти и производите 80 й, который не подходит на инжекторные моторы, и ни где в мире такого низкосотного бензина такой марки. Единственное применение это корбюраторные моторы, это максимум Дамас и ниже…. Как вам не стыдно этот мусор продавать по такой цене сврему народу…