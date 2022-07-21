Узбекистан с 15 июля временно ограничил экспорт автобензина и дизельного топлива, производимых на предприятиях страны.

Это предусмотрено протоколом заседания Кабинета министров, утверждённым 16 июля, сообщили «Газете.uz» два источника в нефтегазовой сфере и в правительстве.

Сообщается, что за последний месяц было экспортировано около 15−16,5 тысячи тонн бензина, что «равно 5−6-дневному спросу на топливо в Узбекистане».

После ограничения экспорта «Узбекнефтегаз» увеличил объём бензина, выставляемого на биржевые торги, что «должно привести к снижению цен», отметил источник.

Ограничений на импорт топлива правительство Узбекистана не вводило.

По данным Госкомстата, в 2021 году Узбекистан экспортировал нефтепродукты на 78,7 млн долларов, что на на 74,3% больше, чем в 2020 году. Основные поставки пришлись на Афганистан и Таджикистан.

«Газета.uz» сообщала, что биржевые цены на дизтопливо с начала года выросли почти на 50% — c 10,82 млн до 16,14 млн сумов. В «Узбекнефтегазе» объяснили рост высокими котировками на нефть марки Brent и временными трудностями с завозом в страну импортных нефтепродуктов.

Мы также сообщали, что самая популярная в стране марка бензина Аи-80 с января на бирже подорожала на 10,9% — с 8,1 млн до 8,99 млн сумов. Розничная цена на АЗС «Узбекнефтегаза» сохраняется на уровне 6800 сумов за литр, хотя на частных заправках он продается по цене от 7000 до 8600 сумов. Компания сообщала о возросшем спросе на Аи-80 в связи с тем, что импортёры стали завозить меньше высокооктанового бензина.