Во вторник на открытом заседании уголовного суда Шайхантахурского района Ташкента был зачитан приговор в отношении подсудимого, признанного виновным в совершении убийства инста-блогера Асаль Ходжаевой, известной как Аsalhoney. Детали заседания публикует UzReport.

В материалах дела говорится ,что подсудимый К. Ш., 1997 года рождения, уроженец Хорезмской области, проживающий в городе Чирчик Ташкентской области, летом 2021 года познакомился с Асаль Ходжаевой через интернет и договорился «об оказании неких услуг за 300 долларов».

Не найдя необходимой суммы, в феврале 2022 года он снова обратился к ней «с просьбой войти в положение». Со слов подсудимого, Аsalhoney «унизила его достоинство оскорбительными словами, задев честь матери, что и стало почвой для вынашивания жестокого плана о расправе».

Тело Асаль Ходжаевой было обнаружено 18 марта в доме по улице Махтумкули Яшнабадского района Ташкента. На теле девушки были обнаружены признаки насильственной смерти.

В ту ночь молодой человек не ограничился убийством, он украл из квартиры денежные средства и другие ценности, оцениваемые в общей сумме в 31,1 млн сумов.

Обвинительная сторона запросила применить к подсудимому меру наказания в виде лишения свободы сроком 20 лет. Адвокат попросил смягчить меру ввиду состояния здоровья матери, наличия астмы у молодого человека, а также учесть его чистосердечное раскаяние в содеянном.

По решению суда К. Ш. признан виновным в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса: 97 (умышленное убийство) и пунктам «в» и «г» части 3 статьи 164 (разбой с противоправным проникновением в жилище и с причинением тяжкого телесного повреждения). Ему назначена мера пресечения в виде лишения свободы сроком на 16,5 лет.

Приговор может быть обжалован в Ташкентском городском суде в течение 20 дней со дня его оглашения.