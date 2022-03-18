Блогер Асаль Ходжаева, известная под псевдонимом Asalhoney, 18 марта найдена мёртвой в своём доме в Яшнабадском районе Ташкента. Информацию об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

Прокуратура города возбудила уголовное дело по статье 97 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Узбекистана, сообщили в ведомстве.

В начале января в сети распространились сообщения о её смерти. Тогда ГУВД опровергло информацию.

В ноябре 2020 года женщину приговорили к 5 дням административного ареста и штрафу в размере 4,46 млн сумов по статье 41 (оскорбление) и статье 183 (мелкое хулиганство) Кодекса об административной ответственности. По данным СМИ, она выложила в Instagram фрагмент переписки с мужчиной, после чего он стал получать угрозы в свой адрес от неизвестных и обратился в суд.

В тот месяц она также записала видеообращение, в котором извинилась за свои «неподобающие фото и видео». Женщина попросила оставить ее в покое и сказала, что «встала на путь исправления».

Аккаунт Асаль Ходжаевой в Instagram на момент написания новости насчитывает свыше 211 тысяч подписчиков.