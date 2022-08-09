Шайхантахурский районный суд по уголовным делам Ташкента 9 августа вынес приговор по уголовному делу об убийстве блогера Асаль Ходжаевой, известной под псевдонимом Asalhoney, сообщила пресс-служба судов столицы.

Судья Толибжон Обидов признал уроженца Хорезмской области Каримбергана Шоназарова (1997 года рождения) виновным по пункту «и» части 2 статьи 97 (умышленное убийство из корыстных побуждений) и пунктам «в» и «г» части 3 статьи 164 (разбой с противоправным проникновением в жилище и с причинением тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Узбекистана. Подсудимый приговорён к 16,5 годам тюрьмы.

Суд также постановил вернуть 10,2 млн сумов в банке «Ипак йули» законному представителю погибшей и взыскать в его пользу 20,85 млн сумов ущерба.

Асаль Ходжаева была найдена мёртвой в своей квартире в Яшнабадском районе столицы 18 марта этого года.