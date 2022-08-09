Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 августа ознакомился с презентацией о диверсификации международных транспортных коридоров, сообщила пресс-служба главы государства.

Сегодня продукция из Узбекистана поставляется за рубеж в основном по девяти транспортным коридорам. На презентации рассматривались проблемы по каждому коридору, а также предложения по их решению, говорится в сообщении.

«Развитие сферы транспорта является важным фактором повышения конкурентоспособности экономики. Экспорт и инвестиции будут увеличиваться тогда, когда себестоимость грузоперевозок будет низкой», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Перед Министерством транспорта поставлена задача проработать наиболее оптимальные маршруты для экспорта и добиться снижения транспортных затрат предпринимателей.

Президент поручил решить вопросы, связанные с получением дополнительных разрешений на перевозку экспортных грузов в Европу и перейти на режим без разрешений (Латвия, Литва, Польша, Германия). Кроме того, планируется решить сложности с получением шенгенской визы для водителей и повысить их квалификацию.

«Транспортные расходы в Европу выросли с 3500 до 10 тысяч долларов за контейнер. Сроки грузоперевозок выросли с 20 до 35 дней. Это большие расходы и время», — заявил президент.

Предложено создать совместные транспортные компании с Пакистаном и Туркменистаном для автомобильных грузоперевозок.

Даны указания по ускорению реконструкции автодороги «Кунград-Бейнау» (между Узбекистаном и Казахстаном), а также полному задействованию вагоностроительных мощностей.





Согласно презентации министра транспорта Илхома Махкамова, в результате принятых мер сроки грузоперевозок сократятся до 2−3 дней, а транспортные расходы — на показатель до 10%.

По данным пресс-службы президента, с начала года в стране создано 50 тысяч новых предприятий, а количество экспортёров превысило 7500. Объем экспорта увеличился в 1,3 раза по сравнению с прошлым годом и достиг 8,2 млрд долларов.

Сообщается, что в этом году налажены поставки отечественной продукции на 32 новых рынка. Ускоряются процессы, связанные с вступлением во Всемирную торговую организацию.

С учётом роста затрат на перевозку грузов экспортёрам со стороны государства предоставлено 170 млрд сумов на частичную компенсацию расходов. Кроме того, увеличен размер субсидии на транспортные расходы для предприятий, экспортирующих готовую продукцию в Европу, с 50 до 70%.

В марте первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли Азиз Воитов сообщал, что у некоторых экспортёров выросли транспортно-логистические расходы, поскольку им из-за событий в мире приходится использовать другие транспортные коридоры. В связи с этим Агентство по продвижению экспорта увеличило размер компенсации по транспортным расходам, Узбекистан также договаривается с другими странами о снижении расходов и скидках на грузоперевозки. С Казахстаном было согласовано снижение стоимости железнодорожных перевозок сахара и пшеницы до 30%.

Президент в апреле 2021 года сообщал, что до сих пор Узбекистану приходится экспортировать товары через Россию или Казахстан. После строительства Трансафганской железной дороги страна сможет диверсифицировать свои экспортные рынки, а соседние государства снизят тарифы на транзит узбекской продукции.

Днём ранее Шавкат Мирзиёев провёл совещание по вопросам расширения сотрудничества со странами Центральной Азии.