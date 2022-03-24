При Министерстве инвестиций и внешней торговли создан штаб поддержки предпринимательства, состоящий из представителей 46 министерств и ведомств. Об этом по итогам совещания у президента 23 марта сообщил первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли Азиз Воитов.

По его словам, совместно с Торгово-промышленной палатой открыты колл-центры, работающие круглосуточно (+998 71 238 52 52, 1094). «В связи с текущей ситуацией от предпринимателей поступают обращения о проблемах, предложения, системные решения. На сегодняшний день поступило свыше 1150 обращений, из них 350 решены положительно», — сказал он.

Предприниматели в основном обращаются по вопросам продления сроков по кредитам, проблемам с импортом сырья или оборудования, инфраструктурой, с вопросами по экспортным рынкам и поиску иностранных партнёров.

«У некоторых наших предпринимателей при экспорте увеличиваются транспортно-логистические расходы из-за того, что им приходится использовать другие транспортные коридоры. Для снижения затрат глава государства поручил покрыть до 70% (сейчас — в основном до 50% — ред.) транспортных расходов экспортёров со стороны Агентства продвижения экспорта, сейчас мы работаем над проектом постановления», — заявил он.

Первый замглавы МИВТ сообщил, что также достигнута договорённость с иностранными государствами по снижению расходов на грузоперевозки через Каспийское море до 50%.

«Кроме того, со странами-партнёрами мы договорились о скидках до 30% на поставки грузов из Азербайджана, Баку. Дополнительно ведётся работа по другим транспортным коридорам. В ближайшие дни впервые прибывает конвой сахарной продукции из индийского порта Мумбаи по направлению Индия-Пакистан-Афганистан-Узбекистан. Мы продолжим использовать этот опыт», — сказал он.

Для предотвращения роста цен на продукты питания ведутся переговоры с соседними странами о снижении транспортных расходов.

«В частности, с Казахстаном согласовано снижение транспортных расходов на железнодорожные перевозки сахара и пшеницы в Узбекистан до 30%. На сегодняшнем совещании президент поручил теперь снизить расходы на внутренние железнодорожные перевозки», — сообщил Азиз Воитов.

Президент также дал указание не повышать процентную нагрузку предпринимателей по кредитам в иностранной валюте, сказал он.

Из-за войны в Украине и санкций в отношении России наблюдаются проблемы с логистикой товаров, что ведёт к повышению расходов на грузоперевозки. Узбекистан уже несколько лет делает шаги по увеличению роли южных путей поставки грузов — это более быстрый и дешёвый выход к морским портам.

Президент Шавкат Мирзиёев в апреле 2021 года сообщал, что до сих пор Узбекистану приходится экспортировать товары через Россию или Казахстан. После строительства Трансафганской железной дороги страна сможет диверсифицировать свои экспортные рынки, а соседние государства снизят тарифы на транзит узбекской продукции.