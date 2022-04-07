Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о дополнительных мерах поддержки экспортёров.

До 1 апреля 2023 года предприятия Узбекистана при экспорте продукции с высокой добавленной стоимостью получат субсидии на компенсацию транспортных расходов: до 50% при экспорте в соседние государства и до 70% — в страны Европейского союза.

Правительственной комиссии под председательством министра инвестиций и внешней торговли Сардора Умурзакова поручено в двухнедельный срок утвердить перечень продукции с высокой добавленной стоимостью, при экспорте которой будут выдаваться эти субсидии. Регулярная публикация перечня должна вестись на Едином портале поддержки экспортеров.

Правительственной комиссии предоставлены полномочия по обращениям предприятий-экспортёров продлевать на 6 месяцев срок погашения кредитов, выделенных за счёт средств Фонда поддержки экспорта для финансирования предэкспортных и связанных с экспортом торговых операций.

Правительственная комиссия может разрешать выделение кредитов до 500 тысяч долларов за счёт средств Фонда поддержки молодых предпринимателей на поддержку молодёжного предпринимательства, в том числе стимулирование деятельности по производству экспортоориентированной продукции и оказанию услуг на основе инновационных технологий.

Министерству инвестиций и внешней торговли полномочия предоставлены полномочия по внедрению до 1 января 2023 года временных механизмов регулирования внешнеторговых операций Узбекистана на основании заключения Правительственной комиссии.

Акционерные общества «Узтрейд» и «Узсаноатэкспорт» за счёт средств Фонда поддержки экспорта получат 10 млн долларов для обеспечения внешнеторговых компаний оборотными средствами. При этом Агентство продвижения экспорта при МИВТ осуществляет право акционера на пакеты государственных акций (долей) в уставном капитале (фондах) акционерных обществ «Узтрейд» и «Узсаноатэкспорт». Передача государственных акций (долей) двух акционерных обществ Агентству продвижения экспорта состоится в недельный срок.

Указом предусмотрено снижение размера предоплаты, требуемой при осуществлении субъектами предпринимательства экспорта товаров (за исключением специальных видов товаров), работ и услуг на основании счетов-фактур (инвойсов) без заключения договора, со 100% до 50%.

Напомним, 31 марта президент поручал продлить с 6 месяцев до 1 года таможенные льготы для некоторых импортёров сырья, оборудования и запчастей, а также предоставить налоговые послабления для компаний, работающих с Россией, Украиной и Беларусью.