Президент Шавкат Мирзиёев на встрече в Самаркандской области в пятницу рассказал о важности проекта по строительству железной дороги «Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар», который реализуют Узбекистан, Афганистан и Пакистан.

«Если бы за 27 лет мы бы построили железную дорогу в Китай или другую азиатскую страну, себестоимость нашей экспортируемой продукции была бы на 60−70% ниже», — сказал он.

По его словам, до сих пор Узбекистану при экспорте приходится экспортировать через Россию или Казахстан. Президент ожидает, что после начала строительства Трансафганской железной дороги Узбекистан диверсифицирует свои экспортные рынки, а соседние страны снизят тарифы на транзит узбекской продукции.

Шавкат Мирзиёев сообщил, что по итогам нескольких переговоров с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом и президентом Афганистана Ашрафом Гани ему удалось убедить их в совместной реализации проекта.

«Это принесёт выгоду, но кто сможет обеспечить безопасность на железной дороге. Только Пакистан, где проживает 200-миллионное население. Если мы сможем войти на этот рынок, то сможем выйти и на другие рынки через морские порты», — заявил он.

2 февраля по итогам узбекско-афганско-пакистанских переговоров был принят совместный план действий («Дорожная карта») по строительству железной дороги «Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар, которая станет для Узбекистана «самым коротким и дешёвым путём» для выхода на другие рынки, сказал глава государства.

Шавкат Мирзиёев сообщил, что руководство России также выразило готовность участвовать в этом проекте. Соседние страны также проявляют интерес, отметил он.

«Вот этими вопросам занимается президент, а хокимы районов и городов должны заниматься вопросами сокращения бедности. Если бы мы не выделяли миллиарды долларов на это, а также на дорогу, свет, газ, предпринимательство, если бы не создали систему „махаллабай“, я бы сегодня не говорил об этом. Сказал бы „хлопайте“ и покинул бы это место», — заявил он.

14 апреля президент Узбекистана провёл онлайн-саммит с премьером Пакистана, в рамках которого обсудил вопросы возобновления авиасообщения между странами, принятие соглашения о преференциальной торговле, упрощение визового режима, транспортно-транзитные и другие вопросы.

Министр транспорта Илхом Махкамов добавил, что страны также обсуждали ускорение реализации проекта железной дороги «Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар» протяженностью около 600 км. По его словам, в мае планируется организовать экспедиционное обследование строительных участков, расположенных в Афганистане. Кроме того, стороны разработали проект соглашения о транзитной торговле.

Коридор в новое будущее Центральной и Южной Азии

Ранее директор Институт стратегических и межрегиональных исследований Элдор Арипов рассказывал для «Газеты.uz», чем важен проект строительства ж/д «Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар» для Узбекистана. По его словам, с позиции стран Центральной Азии трансафганский коридор откроет совершенно новый и наикратчайший путь к перспективным рынкам Южной Азии. Громадные возможности экономического взаимодействия с Южной Азией обусловлены макроэкономическими показателями и динамикой роста этого региона. С совокупным населением 1,9 млрд человек (¼ часть мирового) и ВВП 3,5 трлн долларов Южная Азия — самый быстрорастущий регион мира (до 7,5% в год).

Строительство трансафганского коридора также диверсифицирует транспортные потоки Центральной Азии. Поскольку в арсенале стран региона будут иметься уже два маршрута по выходу к южным морям. С одной стороны, уже имеющиеся коридоры к портам Чабахар и Бандар-Аббас, с другой — «Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар» с последующим выходом на порты Карачи и Гвадар.

Например, при полной реализации проекта на транспортировку товаров из Пакистана в Узбекистан придется тратить не 35 дней, а всего 3−5 дня. Вместо пути протяженностью почти месяц на дорогу будет уходить меньше недели.