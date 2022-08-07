При расширении дороги и «благоустройстве» тенистой улицы в Чиланзарском районе Ташкента повреждено 101 многолетнего дерево. Об этом сообщила пресс-служба Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды.

Хокимият Ташкента ранее опровергло сообщение активистов о том, что строители повредили корни 99 деревьев. В заявлении столичной администрации говорится, что «частичный ущерб» нанесён только «верхним частям корневой системы 7 деревьев».





Согласно проекту, на 1-м массиве района проводится реконструкция дороги протяженностью 1,4 км. На 300-м метре участка были демонтированные старые ирригационные сети (лотки), расширена улица, а уровень дороги опущен на 1 метр.

В результате строительно-ремонтных работ были повреждены корни 101 дерева по улице Чиланзар, в том числе 92 дуба, 1 чинары, 5 тутовников, 2 арчи и 1 айва.

Специалисты Госкомэкологии во главе с руководителем комитета Нарзулло Обломурадов, в ходе предварительного изучения ситуации на месте выявили, что серьезно повреждены корни 7 дубов диаметром 45−98 см. При дополнительном исследовании установлено, что корни ещё 2 дубов были серьезно повреждены. По их мнению, выживание этих 9 дубов находится под угрозой.

Согласно предварительному изучению, более 90 деревьев «были повреждены в той степени, что не прекратят свой рост».





По рекомендации научного сотрудника Ташкентского ботанического сада Атиргуль Холмурзаевой, принявшей участие в изучении, для спасения 9 дубов с сильным поражением корней требуется проведение ряда агротехнических мероприятий. Ранее сообщалось, что деревья планируется засыпать гумусом и лекарствами, но неизвестно, сколько они проживут.

По данным Госкомэкологии, в процессе реконструкции улицы Чиланзар повреждение корневой системы деревьев привело к нарушению требований статей 32 (права и обязанности пользователей объектами растительного мира) и 37 (рубка деревьев и кустарников) закона «Об охране и использовании растительного мира».





Ущерб растительному миру предварительно оценивается в 420,45 млн сумов. Документы по этому делу переданы в прокуратуру.

Согласно требованиям законодательства, перед реализацией строительных проектов должны быть разработаны экологические нормативные проектные документы и пройдена Государственная экологическая экспертиза.

«На строительство и ремонт данной дороги заключение Государственной экологической экспертизы не получено в установленном законодательством порядке», — заявили в Госкомэкологии.

После возмущения общественности хокимият Ташкента пересмотрел проект улицы1 Чиланзар, уменьшив число полос с 6 до 4. При этом ширина полос увеличена, каждая из них шире тротуара с велодорожкой. «Газета.uz» предлагает не торопиться, а привлечь экспертов и, наконец, выслушать горожан.