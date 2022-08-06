В очередном порыве непродуманного расширения и «благоустройства» тенистой улицы в Чиланзарском районе Ташкента повреждено почти 100 многолетних деревьев.

Утром в субботу Telegram-канал «Абажур» сообщил, что по обе стороны улицы Чиланзарской, которую власти решили обновить, серьёзно повреждена корневая система дубов.

«Обрубленную корневую систему засыпают землёй, как будто ничего и не было. Я не знаю, что с этим делать. Помогите!» — написала автор канала.

Прибывшие на место активисты и экологи посчитали количество повреждённых деревьев. Их оказалось 99. Часть из них, по заключению специалистов, не выживет.

Фото: Пресс-служба хокимията Чиланзарского района.

Рабочие, как это часто происходит, не говорили, кто дал поручение расширять улицу и устанавливать бетонные лотки за счёт повреждения деревьев.

На вопрос жителей прибывшему днём хокиму Чиланзарского района Шавкату Мавлянову, кто будет отвечать за повреждение деревьев, он ответил: «Я», пишет канал Insider.uz.

Специалист Ботанического сада Атиргуль Холмурзаева за заявление одного из рабочих, что на улице будут высажены новые деревья, ответила: «Придётся ждать 70 лет, пока вырастут новые деревья. Проживешь ты столько лет или нет?»

После полудня на место прибыл хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев, его сопровождал глава ГУВД столицы и другие официальные лица.

Фото: Insider.uz.

Insider.uz пишет, что по итогам разбора решено убрать лотки на 2 метра от деревьев и засыпать деревья гумусом и лекарствами. Работы будут вестись под наблюдением специалистов. Сколько проживут повреждённые деревья, неизвестно. Лотки уже начали убирать.

Пресс-служба хокимията Чиланзарского района в своём сообщении попыталась объяснить произошедшее. Сначала она поблагодарила жителей, «неравнодушных к экологии, зелёным пространствам».

«Сегодня на территории района ведутся широкомасштабные работы по благоустройству и созиданию. Продолжаются работы по строительству мест отдыха населения, аллей, прогулочных зон. Конечно, население довольно строительством таких мест, обладающих новым видом», — говорится далее в сообщении.

«В то же время в отдельных районах встречаются случаи невнимательного отношения к деревьям строительными организациями. На месте строительства изучено состояние деревьев, ситуация взята под контроль ответственных лиц отдела экологии и охраны окружающей среды района. Уделяется внимание и общественному контролю со стороны населения, поступающие обращения оперативно изучаются и принимаются необходимые меры», — заявили в хокимияте.

Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила, что проверяет информацию о нанесении ущерба деревьям в ходе реконструкции улицы.

Случай безразличного отношения к деревьям во время продолжающего действовать моратория на их вырубку не единичный. Такое же отношение наблюдалось во время масштабной городской программы благоустройства махаллей в 2021 году.

Недавно на улице Юнусота в Юнусабадском районе за счёт зелёной разделительной зоны были проложены дополнительные полосы движения.

Весной президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявлял, что расширением улиц проблему пробок не решить, — нужно развивать общественный транспорт. Реальность в городах страны пока этому не соответствует.

«Газета.uz» много раз писала о том, что многие неудачные решения и действия властей происходят из-за их боязни сообщать горожанам о своих планах. «Горожане — это не просто пользователи города. Это хозяева города. Они здесь живут, они платят налоги, на эти налоги существует государство и делаются все эти реформы», — говорил в интервью нашему изданию российский урбанист Аркадий Гершман.