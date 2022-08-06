В очередном порыве непродуманного расширения и «благоустройства» тенистой улицы в Чиланзарском районе Ташкента повреждено почти 100 многолетних деревьев.
Утром в субботу Telegram-канал «Абажур» сообщил, что по обе стороны улицы Чиланзарской, которую власти решили обновить, серьёзно повреждена корневая система дубов.
«Обрубленную корневую систему засыпают землёй, как будто ничего и не было. Я не знаю, что с этим делать. Помогите!» — написала автор канала.
Прибывшие на место активисты и экологи посчитали количество повреждённых деревьев. Их оказалось 99. Часть из них, по заключению специалистов, не выживет.
Фото: Пресс-служба хокимията Чиланзарского района.
Рабочие, как это часто происходит, не говорили, кто дал поручение расширять улицу и устанавливать бетонные лотки за счёт повреждения деревьев.
На вопрос жителей прибывшему днём хокиму Чиланзарского района Шавкату Мавлянову, кто будет отвечать за повреждение деревьев, он ответил: «Я», пишет канал Insider.uz.
Специалист Ботанического сада Атиргуль Холмурзаева за заявление одного из рабочих, что на улице будут высажены новые деревья, ответила: «Придётся ждать 70 лет, пока вырастут новые деревья. Проживешь ты столько лет или нет?»
После полудня на место прибыл хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев, его сопровождал глава ГУВД столицы и другие официальные лица.
Фото: Insider.uz.
Insider.uz пишет, что по итогам разбора решено убрать лотки на 2 метра от деревьев и засыпать деревья гумусом и лекарствами. Работы будут вестись под наблюдением специалистов. Сколько проживут повреждённые деревья, неизвестно. Лотки уже начали убирать.
Пресс-служба хокимията Чиланзарского района в своём сообщении попыталась объяснить произошедшее. Сначала она поблагодарила жителей, «неравнодушных к экологии, зелёным пространствам».
«Сегодня на территории района ведутся широкомасштабные работы по благоустройству и созиданию. Продолжаются работы по строительству мест отдыха населения, аллей, прогулочных зон. Конечно, население довольно строительством таких мест, обладающих новым видом», — говорится далее в сообщении.
«В то же время в отдельных районах встречаются случаи невнимательного отношения к деревьям строительными организациями. На месте строительства изучено состояние деревьев, ситуация взята под контроль ответственных лиц отдела экологии и охраны окружающей среды района. Уделяется внимание и общественному контролю со стороны населения, поступающие обращения оперативно изучаются и принимаются необходимые меры», — заявили в хокимияте.
Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила, что проверяет информацию о нанесении ущерба деревьям в ходе реконструкции улицы.
Случай безразличного отношения к деревьям во время продолжающего действовать моратория на их вырубку не единичный. Такое же отношение наблюдалось во время масштабной городской программы благоустройства махаллей в 2021 году.
Недавно на улице Юнусота в Юнусабадском районе за счёт зелёной разделительной зоны были проложены дополнительные полосы движения.
Весной президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявлял, что расширением улиц проблему пробок не решить, — нужно развивать общественный транспорт. Реальность в городах страны пока этому не соответствует.
«Газета.uz» много раз писала о том, что многие неудачные решения и действия властей происходят из-за их боязни сообщать горожанам о своих планах. «Горожане — это не просто пользователи города. Это хозяева города. Они здесь живут, они платят налоги, на эти налоги существует государство и делаются все эти реформы», — говорил в интервью нашему изданию российский урбанист Аркадий Гершман.
Rustam Khusanov
Господин Президент, мораторий никто не соблюдает. Как рубили — так и рубят. Экологическая полиция, экология — просто фикция.
Антон Павлович
Когда власть уже начнет сажать с конфискацией? Или диалог с народом только перед очередными выборами будет?
Равшан Мухаммадиев
У меня предложение к столичному хокимиату. Наберитесь смелости и объявите жителям столицы, что конечной целью является Ташкент без деревьев и зелёных насаждений в любом виде. Чтоб мы знали и уже махнули рукой на мечты о зелёном городе. Рубите всё и сразу, что уж стесняться и лицемерить!!!
Сергей Суворов
А почему бы сначала экологам не наметить, на каком расстоянии от деревьев можно вести земляные работы? Почему только потом, уже по факту повреждения деревьев, экологов подключают?
Диана Вищенко
Раз уж хоким Чиланзарского района Шавкат Мавлянов взял на себя ответственность, то пусть будет мужиком до конца! Пусть за свои деньги высадит 99 здоровых 60-ти летних дубов, взамен повреждённых деревьев! Правда, каждый дуб возрастом более 50 лет стоит от $50000 до $100000.
P.S. Языком болтать — не мешки ворочать!
Shirok. " I. X."
Не одно дерево которое посадили за последние годы толком не принялось, не родивые хозяева угробили миллиарды денег нужные в народном хозяйстве. А уж угробить то что до них вырастили старшие поколения их любимое дело.