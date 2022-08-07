В субботу жители Ташкента отстояли десятки многолетних деревьев, которые могли погибнуть из-за не до конца продуманного расширения проезжей части ул. Чиланзар в одноимённом районе. Начав бить тревогу, они добились приезда высокопоставленных чиновников, которые пообещали пересмотреть проект и наказать виновных.

Вечером хокимият Ташкента опубликовал обновлённый проект реконструкции улицы, в котором количество полос предложено сократить с шести до четырёх. Однако проект вызывает ряд вопросов. «Газета.uz» призывает хокимият не торопиться, привлечь грамотных урбанистов и транспортных инженеров (в столице сейчас как раз работают российские эксперты) и, наконец, выставить проект на настоящее обсуждение горожан — ведь именно для них, по идее, делается эта реконструкция.

«Не 100, а 7 деревьев»

Отметим сначала, что хокимият опровергает сообщение активистов о том, что строители повредили корни 99 деревьев. В заявлении хокимията говорится, что «частичный ущерб» нанесён только «верхним частям корневой системы 7 деревьев».

Ранее Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила, что специалисты осмотрели 108 деревьев и выявили повреждение корней 7 дубов, которые «находятся в опасности». «По данным специалистов, если не будут приняты срочные меры, повреждённые деревья могут высохнуть, что может привести к ущербу природе и окружающей среде на сумму 348,9 млн сумов», — говорится в сообщении. В нём отмечается, что возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 198 Уголовного кодекса (умышленное повреждение деревьев, причинившее крупный ущерб).





Фото: Хокимият Чиланзарского района.

Хокимият Чиланзарского района сообщил, что по рекомендациям специалистов Ботанического сада для сохранения деревьев полоса шириной 3,5 м с каждой их стороны будет заполнена почвой с песком и гумусом и обогащена препаратами для предотвращения гниения и ускорения роста корней. Повреждённые корни обрабатываются биостимулятором и другими препаратами.

Фото: Госкомэкологии.

«Современный вид»

Районный хокимият уточняет, что проект «приведения ул. Чиланзар в современный вид» предусматривал расширение улицы до 22 м на протяжении 1,4 км. 108 деревьев, о которых идёт речь, находятся на 300-метровом отрезке улицы.

В сообщении хокимията города говорится, что хоким Джахонгир Артыкходжаев, прибывший днём на место для изучения ситуации, поручил вместо шестиполосной улицы, как планировалось изначально, построить четырёхполосную улицу, а «оставшееся место превратить в зелёную зону».

Фото: Хокимият Ташкента.

На представленных эскизах видно, что в проекте закладывались по три полосы в каждую сторону шириной по 3 м каждая и тротуар, совмещённый с велодорожкой, также шириной 3 м. В пересмотренном проекте каждую из четырёх полос для автомобилей предложено расширить до 3,25 м, при этом для тротуара и велодорожки предлагается оставить 3 м. По панорамным снимкам на «Яндекс.Картах» можно убедиться, что улица до этого фактически была шестиполосной, несмотря на разметку только четырёх полос. При этом из-за беспорядочной парковки пространство использовалось неэффективно.

«Газета.uz» писала, что решение совместить велодорожки с тротуарами было ошибочным. Это подтвердила практика. Из-за неправильной организации велодорожек они так и не стали популярными, пользоваться ими небезопасно. В результате жители, для которых велосипед является основным средством передвижения, предпочитают по-прежнему передвигаться по проезжей части.

На фотографиях пресс-службы хокимията столицы видно, что текущий тротуар вмещает пять человек, идущих на одной линии. Если его часть отдать под велодорожку, этого места станет ещё меньше. Решением могло бы стать изменение подхода к строительству тротуара и отделение велодорожки, однако это требует участия соответствующих специалистов.

Фото: Хокимият Ташкента.

Грамотный дизайн улиц может сделать их более безопасными для всех, сократить вредные выбросы, повысить привлекательность прогулок, количество передвигаемых людей и доходность бизнеса, говорится в руководстве «Global Street Design Guide».

Улицы не должны быть одинаковыми на всём своём протяжении. На каждом отрезке должен учитываться контекст — расположенные вдоль улицы объекты, потоки пешеходов, маршруты и остановки общественного транспорта, доступность улицы для всех и обязательно безопасность пешеходов. Улицы, ориентированные в первую очередь на автомобили, имеют меньшую провозную способность, чем улицы, приспособленные под разные виды передвижения. На эскизах хокимията общественный транспорт даже не представлен.

Важность учёта мнений жителей

Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев выразил благодарность неравнодушным гражданам и принёс извинения за «ситуацию, к которой привели невнимательность и безответственность должностных лиц». Он подчеркнул, что к проектному институту, строителям, отделу экологии и всем ответственным лицам, участвующим в проекте, должны быть приняты меры.

За последние годы ситуаций, когда властям приходилось выслушивать резкую критику и иногда пересматривать свои решения, было много. Их можно было бы избежать, если бы администрация, наконец, начала обсуждать свои решения с жителями — непосредственными пользователями городской среды. Применительно к ул. Чиланзар это ещё не поздно сделать.

«Горожане — это не просто пользователи города. Это хозяева города», — отмечал в интервью нашему изданию урбанист Аркадий Гершман. Люди «не хотят быть простыми наблюдателями, они хотят участвовать в жизни города», подчёркивал он.