Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на 29-м пленарном заседании 4 августа одобрил закон «О государственном долге». Суть документа разъяснил председатель Комитета Сената по вопросам бюджета и экономических реформ Эркин Гадоев (видео).

Законом устанавливается, что максимальный размер госдолга к ВВП не может превышать 60%. Кроме того, устанавливается, что за счёт госдолга возможно финансирование только социальных и инфраструктурных проектов.

Законом определяются полномочия президента, палат Олий Мажлиса, Счётной палаты, Кабинета министров, Центрального банка и Министерства финансов в области управления госдолгом.

Минфин определяется уполномоченным органом по управлению госдолгом, включая привлечение заёмных средств. Парламент наделяется полномочиями определять предельный размер, рассматривать ход реализации стратегии управления госдолгом и заслушивать отчёты о целевом использовании привлечённых средств.

В стратегии управления госдолгом будет отражаться текущее состояние долга и прогнозы, в том числе по его обслуживанию, показатели устойчивости, управление рисками и снижение стоимости обслуживания госдолга, а также годовые лимиты по гарантиям, предоставляемым государством. Ожидается, что стратегию будет утверждать Кабинет министров сроком на три года вместе с фискальной стратегией и вносить на рассмотрение палат Олий Мажлиса.

Закон также содержит нормы, касающиеся порядка выдачи государственной гарантии, обстоятельств, при которых она не предоставляется, обязанностей заёмщиков-резидентов, прекращения действия госгарантии.

При достижении размера госдолга в 50% ВВП Кабинет министров должен внести меры по недопущению превышения этого норматива в парламент. Эта норма учитывает возможность резкого увеличения госдолга к ВВП в случае экономических кризисов.

Законом также предусмотрена ответственность заёмщиков, выступивших с инициативой реализации проектов за счёт привлечения средств государства, за обеспечение их эффективности

Счётная палата будет проводить аудит проектов, реализованных за счёт привлечения средств государства, и в конце каждого квартала вносить информацию о результатах проверки в парламент, Администрацию президента и Кабмин.

Эркин Гадоев подчеркнул, что своевременное и полное выполнение обязательств по госдолгу будет способствовать повышению доверия к Узбекистана как стране-заёмщику, что, в свою очередь, послужит привлечению необходимых средств по умеренным ценам.

Минфин ежеквартально будет размещать информацию о состоянии и изменении госдолга на своем сайте.

Заместитель министра финансов Одилбек Исаков сообщил, что по состоянию на 1 июля госдолг составляет 25,9 млрд долларов, что на 400 млн долларов, или на 1,5%, меньше показателя начала этого года. По его прогнозам, соотношение госдолга к ВВП увеличится с текущих 37% до 40% к концу года, что на 20% меньше утверждаемого новым законом лимита (60%).

В марте Европейский банк реконструкции и развития и Узбекистан провели первую валютную своп-сделку на 20 млн долларов, благодаря которой часть госдолга в иностранной валюте преобразована в заём в национальной валюте. Минфин назвал эту тестовую операцию «исторической». Сделка актуальна тем, что около 72% госдолга Узбекистана находится в долларах, а доллар укрепляется к валютам развивающихся стран после повышения ставок ФРС США. При девальвации сума стоимость обслуживания госдолга возрастает.

Новый закон должен быть подписан президентом Узбекистана для вступления в силу.