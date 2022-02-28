Государственный долг Узбекистана по итогам 2021 года вырос до 26,3 млрд долларов (+12,4%), увеличившись на 2,9 млрд долларов за год или на 1 млрд долларов в четвёртом квартале. Об этом говорится в отчёте Министерства финансов (PDF).

Внешний долг состоит из государственного и частного долга. Сейчас речь идёт о госдолге, про частный долг мы писали по итогам 9 месяцев 2021 года. При этом стоит отметить, что в «частном» секторе в основном представлены компании и банки с государственной долей (государство владеет более 80% доли банковского сектора, а также владеет или имеет долю в компаниях Uzauto Motors и «Узбекнефтегаз», НБУ, «Узпромстройбанк», «Ипотека банк» которые суммарно разместили долговые бумаги на 1,92 млрд долларов).





Государственный внешний долг в прошлом году увеличился на 2,5 млн долларов — до 23,6 млрд долларов (34% к ВВП). Из этой суммы 17 млрд долларов — долг, привлечённый от имени правительства, 6,6 млрд долларов — под гарантию Узбекистана.

Государственный внутренний долг вырос на 464,1 млн долларов — до 2,7 млрд долларов (4% к ВВП). Из этой суммы более 4,7 трлн сумов — государственные ценные бумаги, $2,3 млрд — внутренний долг под гарантии государства, который будет возвращён в госбюджет.

Несмотря на рост госдолга, его соотношение к ВВП страны снизилось с 39% в начале 2021 года до 38% по состоянию на 1 января 2022 года. По данным Минфина, если госдолг вырос на 2,9 млрд долларов, то экономика — на 9,4 млрд долларов.





В частности, если отношение госдолга к ВВП на начало 2021 года составляло 38,9% (до этого сообщалось о 40,4%), то на 1 октября — 38,4%.

Узбекистан заключил 33 соглашения о внешнем заимствовании на 4,9 млрд при установленном лимите в 5 млрд долларов. Из этой суммы:

1,8 млрд долларов — на поддержку бюджета;

2,5 млрд долларов — на финансирование проектов сфере здравоохранения, обеспечения чистой питьевой воды и канализацией, животноводства, развития химической промышленности и других проектов, имеющих социальное и стратегическое значение;

611,7 млн долларов — договоры внешнего займа, заключенные под поручительство Узбекистана.





В 2022 году лимит на внешние заимствования зафиксирован на уровне 4,5 млрд долларов.

Распределение долга по секторам

Государственный внешний долг в разрезе секторов экономики по итогам 2021 года:

Поддержка бюджета -5,9 млрд долларов (по состоянию на 1 января 2021 года было $4,7 млрд);

Электроэнергетика — 3,1 млрд долларов ($3,1 млрд);

Энергетика (нефть и газ) — 2,9 млрд долларов ($2,7 млрд);

Транспорт и транспортная инфраструктура — 2,6 млрд долларов ($2,5 млрд);

Сельское и водное хозяйство — 2,4 млрд долларов ($2,3 млрд);

Жилищно-коммунальное хозяйство — 2,1 млрд долларов ($2 млрд);

Коммерческие банки — 1,2 млрд долларов ($1,2 млрд);

Химическая промышленность — 1,2 млрд долларов ($1,2 млрд);

Образование и здравоохранение — 0,7 млрд долларов ($0,7 млрд);

Телекоммуникации — 0,2 млрд долларов ($0,2 млрд);

Другие отрасли — 1,3 млрд долларов ($1,1 млрд).

Кто даёт в долг

Государственный внешний долг в разрезе кредиторов на 1 января 2022 года:

Азиатский банк развития — 5,2 млрд долларов ($5 млрд);

Всемирный банк — 4,3 млрд долларов ($3,7 млрд);

Государственный банк развития Китая и другие — 2,2 млрд долларов ($2 млрд);

Эксимбанк Китая — 2 млрд долларов ($2 млрд);

Японское агентство международного сотрудничества — 2,1 млрд долларов ($2 млрд);

Международные инвесторы — 2,6 млрд долларов ($1,7 млрд);

Фонда развития экономического сотрудничества и другие — 1 млрд долларов ($1 млрд);

Исламский банк развития — 0,9 млрд долларов ($0,9 млрд);

Японский банк международного сотрудничества и другие — 0,6 млрд долларов ($0,4 млрд);

Другие международные финансовые институты — 2,7 млрд долларов ($2,4 млрд).

Минфин считает, что источники государственного внешнего долга достаточно диверсифицированы. Около 42,6% (в начале прошлого года было 44%) или 10,1 млрд долларов этого долга приходится на иностранные государственные финансовые учреждения.

Валютная структура долга

Валютная структура внешнего долга (являющаяся одним из индикаторов фактического риска для экономики, связанного с изменениями валютного курса) выглядит таким образом:

Доллар США — 71,9% (70%);

Японская иена — 10,5% (11,3%);

СДР (специальные права заимствования) — 8,4% (9,5%);

Евро — 4,6% (5,1%);

Узбекский сум — 1,8% (0,9%);

Китайский юань — 1,3% (1,1%);

Южнокорейская вона — 0,8% (0,9%);

Саудовский риал — 0,6% (0,7%);

Кувейтский динар — 0,4% (0,3%);

Дирхам ОАЭ — 0,02% (0,02%).

За год доля доллара в структуре госдолга выросла на 1,9%, при этом узбекский сум смог сместить юань из топ-5.

Расходы на обслуживание госдолга

По итогам прошлого года расходы на обслуживание госдолга (за счёт средств госбюджета и госпредприятий) выросли и составили 2,2 млрд долларов (было $1,8 млрд).

В отчёте также перечислены проекты, финансируемые за счёт средств внешних заимствований.

В середине мая президент Шавкат Мирзиёев высказался о росте внешнего долга. «Все говорят, что у нас растёт внешний долг. Если бы мы не брали деньги из-за границы, то смогли бы мы развить нашу экономику до такого уровня?» — сказал он.