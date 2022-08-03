За первое полугодие сотрудникам в Узбекистане начислена заработная плата в размере 82,49 трлн сумов, что на 25,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года (65,7 трлн сумов), сообщила пресс-служба Государственного налогового комитета.

В январе-июне официальную зарплату получили свыше 5,37 миллиона работников, тогда как за шесть месяцев 2021 года «белую зарплату» начислили около 4,9 миллиона человек.

Среднемесячная начисленная зарплата составила 2,78 млн сумов (255,5 долларов по курсу ЦБ на 1 июля), что примерно на 20,2% больше прошлогоднего показателя (2,3 млн сумов), уточнили «Газете.uz» в пресс-службе ГНК.

В разрезе регионов самая высокая средняя зарплата в Ташкенте — 4,4 млн сумов, Навоийской области — 3,78 млн сумов и Ташкентской области — 2,84 млн сумов. В остальных областях показатели ниже среднереспубликанского уровня, а самые низкие зарплаты в Ферганской — 1,97 млн сумов, Сырдарьинской — 1,98 млн сумов и Наманганской областях — 2,06 млн сумов.





Уровень средней зарплаты оказались ниже данных, недавно озвученных Государственным комитетом по статистике. По данным Госкомстата, в первом полугодии средняя зарплата выросла почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 3,54 млн сумов.

Такая разница объясняется тем, что при формировании показателя Госкомстат не учёл данные от предприятий сельского хозяйства и малого предпринимательства, которые предоставляют отчётность раз в год. В своём последнем отчёте комитет предупреждал об этом.

Средний уровень начисленной зарплаты в 2021 году с учётом и без учёта сельского хозяйства и малого бизнеса. Источник: Госкомстат

Например, в 2021 году среднемесячная зарплата достигла 3,2 млн сумов, но с учётом сельского хозяйства и малого бизнеса этот показатель составляет 2,66 млн сумов.

Фактически средняя зарплата в Узбекистане с начала года выросла на 4,5%, а не 10,6%, но если сравнивать показатели за первую половину 2021 и 2022 годов, то рост составил 20,2% (с учётом сельского хозяйства и малого бизнеса) и 19,3%.

«Газета.uz» также сообщала, что в первом полугодии рост реальных доходов населения Узбекистана составил 10,8%. В структуре доходов резко возросла доля денежных переводов, особенно в Самаркандской, Хорезмской и Анджианской областях. Доля доходов от малого предпринимательства снизилась на 4,1%.