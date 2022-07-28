По итогам первого полугодия в Узбекистане среднемесячная номинальная начисленная заработная плата достигла 3,54 млн сумов. Об этом говорится в докладе Государственного комитета по статистике.

Среднемесячная начисленная зарплата формируется на основе сведений юрлиц и по-разному дифференцируется в каждом из видов экономической деятельности. Она включает в себя надбавки, вознаграждения, выплаты стимулирующего характера, компенсационные выплаты и оплату за неотработанное время, а также удерживаемый с физических лиц налог на доходы и отчисления в профсоюзный фонд.

При формировании средней зарплаты за январь-июнь субъекты сельского хозяйства и малого предпринимательства не учитывались, так как фермерские хозяйства и малый бизнес должны предоставлять отчётность один раз в год.





Показатель вырос на 19,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года (2,96 млн сумов). За последний год минимальный размер оплаты труда увеличивался два раза (1 сентября и 1 июня) и достиг 920 тысяч сумов.





В разрезе регионов самая высокая средняя зарплата в Ташкенте — 5,48 млн сумов (+22,2%), Навоийской — 4,85 млн сумов (+22,7%), Ташкентской — 3,66 млн сумов (+15,1%) и Бухарской областях — 3,09 млн сумов (15,7%). Самые низкие показатели в Самаркандской — 2,66 млн сумов (+16,2%), Ферганской — 2,66 млн сумов (+16,6%), Наманганской — 2,68 млн сумов (17,4%) и Сурхандарьинской областях — 2,73 млн сумов (+15,4%).

По видам деятельности самые высокие средние зарплаты приходятся на банковскую, страховую, лизинговую и кредитно-посредническую деятельность — 9,15 млн сумов (+24,8%). Следом идёт сфера информации и связи — 6,69 млн сумов (+30,2%).





При этом сфера перевозки и хранения, где показатель достиг 4,65 млн сумов (+26,1%), обошла по средней зарплате отрасли промышленности (4,54 млн сумов) и строительства (4,22 млн сумов). Резкий скачок по зарплатам по этому направлению произошёл в Хорезмской области — 6,4 млн сумов (+62,1%). Более быстрые темпы роста пришлись на складское хозяйство и вспомогательную транспортную деятельность (7,58 млн сумов).

В торговле самый высокий показатель среднемесячной зарплаты наблюдался в Ташкенте (4,27 млн сумов). Наиболее резкий рост в этой сфере был у оптовой и розничной торговли автомобилями и мотоциклами (4,34 млн сумов), хотя годом ранее средняя зарплата была выше в оптовой торговле продуктами питания (включая напитки и табачные изделия).

В сфере информации и связи наиболее высокие зарплаты наблюдаются в компьютерном программировании (11,2 млн сумов), которое стремительно растет с 2020 года. Больше всех в этой отрасли получают специалисты в Ташкенте (8,04 млн сумов).





Самая низкая среднемесячная зарплата зафиксирована в сферах здравоохранения (2,7 млн сумов) и образования (2,9 млн сумов). При этом в сфере высшего образования показатель рос намного быстрее, чем в других образовательных отраслях. «Газета.uz» ранее отмечала, что зарплаты учителей и врачей растут медленнее, чем в других сферах.