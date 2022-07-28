В январе-июне совокупный доход населения Узбекистана достиг 282,6 трлн сумов. Рост в номинальном выражении составил 22,5%, в реальном (с поправкой на инфляцию) — 10,8%, следует из данных Госкомстата. По сравнению с тем же периодом прошлого года темпы роста практически не изменились — 23,1% и 10,8% соответственно.

Совокупный доход населения включает в себя денежные доходы и доходы в натуральной форме, состоит из поступлений, которые, как правило, имеют свойство повторяемости и поступают домохозяйству или его индивидуальным членам на регулярной основе, ежегодно или с меньшими интервалами.

Совокупный доход на душу населения вырос до 8 млн сумов. В номинальном выражении доходы увеличились на 20%, в реальном — на 8,5% (с учётом потребительских цен). Это чуть меньше, чем в первой половине 2021 года, когда рост был зафиксирован на уровне 20,8% и 9,2% соответственно.

За шесть месяцев по номинальному среднедушевому доходу лидерство сохранил Ташкент — 17,1 млн сумов. На втором месте Навоийская область — 12,6 млн сумов. Следом идут Бухарская область — 9,58 млн сумов и Ташкентская область — 8,63 млн сумов.

Больше всего доходы населения выросли в Самаркандской (+11,2%), Наманганской (11%), Хорезмской (9,6%) и Андижанской областях (9,6%). Низкие темпы роста наблюдались в Джизакской (3%), Ташкентской (5,2%) и Навоийской (5,7%) областях. В Ташкенте показатель вырос на 7,6%.

В структуре доходов доля трудовой деятельности (наёмные работники и самозанятые) уменьшилась с 65,1% до 61,3%. Снизилась также доля доходов от собственного производства услуг для собственного потребления — с 7,2% до 6,5%. Доля доходов от собственности увеличились на 0,2% — до 2,5, а от трансфертов (денежные переводы, пособия, пенсии, стипендии) на 4,3% — до 29,7%.

Сравнение структуры совокупного дохода по регионам за январь-июнь 2021 и 2022 годов

Источник: Госкомстат

В разрезе регионов доходы от трудовой деятельности составляют значительную часть общих доходов в Ташкентской (73,6%), Навоийской (78,3%) и Джизакской областях (71,7%). Наиболее зависимыми от трансфертов являются жители Самаркандской области (43,8%), Хорезмской области (37,3%) и Каракалпакстана (36,2%). В Ферганской долине также около трети доходов приходятся на денежные переводы, пособия, пенсии и стипендии.

На доходы наёмных работников приходится 28% совокупного дохода, на самозанятых — 33,3%. Джизак (47,6%), Бухара (42,8%), Ташкентская область (41,8%) и Сурхандарья (41,4%) лидируют по доле самозанятости в доходах.





Номинальный рост объёма денежных переводов из-за границы составил 48,1%, а их доля в совокупных доходах увеличилась на 3,2%. Только за счёт изменения этого номинальная стоимость совокупного дохода выросла на 7,3%. Наибольшая доля денежных переводов в совокупном доходе населения зарегистрирована в Самарканде — 32,2% (было 24,5%), Хорезме — 27,1% (23,8%), Андижане — 23,6% (20,2%) и Сурхандарье — 23% (18,6%).

Доля доходов от малого предпринимательства за год снизилась с 59,5% до 55,4%. Показатель упал во всех регионах: в Джизакской области — 63,6% (-4,5%), Бухарской — 61,9% (-3,9%), Хорезмской — 59,5 (-3,1%), Сурхандарьинской — 59,5% (-4%), Кашкадарьинской — 59% (-4,5%), Ташкентской — 58,9% (-2,3%), Наманганской — 58,6% (-4,1%), Сырдарьинской — 57% (-4,2%), Андижанской — 56,9% (-3,6%), Самаркандской — 56,7% (-4,8%), Ферганской — 56,1% (-3,5%), Республике Каракалпакстан — 47,2% (-2,9%), Навоийской — 46,3% (-8,1%), а также Ташкенте — 46,1% (-4%).