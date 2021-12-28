Платёжные системы Uzcard и Humo подошли к завершению первого этапа взаимной интеграции, сообщила пресс-служба Центрального банка Узбекистана.

Стороны провели демонстрацию приёма платежей на терминалах обеих систем 27 декабря. «В ближайшем будущем кассиру не нужно будет предлагать различные терминалы под каждую карту — он сможет иметь один аппарат, который обслужит обе платёжные системы», — говорится в сообщении.

Для того чтобы терминал начал принимать оба типа карт, необходимо его обновить. В ближайшее время банки получат инструкцию о том, как произвести такое обновление, подчеркнули в ЦБ.

Напомним, Uzcard и Humo подписали меморандум об интеграции своих инфраструктур в апреле. Ожидалось, что терминалы начнут принимать оба типа карт до конца года.

Меморандум об интеграции также предусматривает сотрудничество в защите интересов держателей карт, банков, платёжных организаций и торговых точек, улучшении технологий и расширении инфраструктуры для стимулирования безналичных расчётов, а также проекты по обеспечению надёжности и информационной безопасности платёжной инфраструктуры.