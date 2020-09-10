Центральный банк Узбекистана не планирует объединять платежные системы Uzcard и Humo. Об этом заявил председатель ЦБ Мамаризо Нурмуратов.
В начале августа в Uzcard сменились учредители — контрольную долю (51%) в компании приобрел Национальный банк внешнеэкономической деятельности (НБУ). В свою очередь, банком владеют государственные органы — Министерство финансов (41,5%) и Министерство экономического развития и сокращения бедности (58,5%).
Платежная система Humo принадлежит Центробанку. При этом объединение этих двух компаний не планируется.
«Наша цель как Центрального банка — не создание монопольной организации, наша цель — развитие электронной системы взаиморасчетов на базе конкуренции этих двух систем. У нас даже в планах нет объединения этих двух участников рынка. Мы осознаем, что если будем объединять, то будем диктовать условия рынка. А мы наоборот хотим, чтобы они развивались исходя из требований рынка», — сказал Мамаризо Нурмуратов.
По его словам, обе платежные системы сегодня предлагают совершенно разные продукты, но уже начали понимать, что необходима интеграция. Ожидается, что пользователи Uzcard смогут пользоваться услугами терминалов, банкоматов и инфокиосков Humo. Это также предусмотрено постановлением Кабинета министров «О мерах по снижению доли „теневой экономики“ в Республике Узбекистан» от 20 июня 2020 года (ПКМ-394).
Мамаризо Нурмуратов отметил, что за последний год число банкоматов увеличилось в четыре раза, однако этого все еще недостаточно.
«Мы работаем над [увеличением] количества. Сейчас мы работаем над интеграцией Humo и Uzcard. В ближайшее время мы это реализуем. Тогда не нужно будет выбирать между картой и банкоматом. Соответственно число банкоматов как бы увеличится в 2 раза», — сказал он.
Глава ЦБ признал, что регулятор приобрел свыше 1500 банкоматов для службы инкассации, хотя это не является задачей Центробанка.
Как сообщает Spot, в Узбекистане также планируется создать:
- систему получения точками розничной торговли сферы услуг индивидуального QR-кода, применяемого при оплате. Количество их планируется довести с нынешних 3200 до 50 тысяч.
- системы взаиморасчета на основе современных банковских услуг при купле-продаже имущества и оформления сделки через нотариальные конторы.
- упрощённой системы потребительских кредитов. Разрешат брать потребительские кредиты для покупки товаров, произведенных за рубежом, а также на покупку автомобилей со вторичного рынка, в том числе у физических лиц.
- систему небанковских кредитных организаций, которые будут оказывать альтернативные финансовые услуги.
- упрощенную систему лицензирования грузоперевозок физическими лицами.