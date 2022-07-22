Украина, Турция и Россия при поддержке генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Стамбуле 22 июля договорились о содействии безопасному судоходству для экспорта зерна, сопутствующих продуктов питания и удобрений, сообщило ИА «Интерфакс-Украина».

Транспортировка будет происходить из морских портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» в течение 120 дней с возможностью продления этого срока.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в присутствии президента Турции Реджепа Эрдогана подписал трехсторонний документ с министром обороны Турции Хулуси Акаром и генсеком ООН, которые также подписали второй такой трехсторонний документ с министром обороны России Сергеем Шойгу.

По словам советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, в соглашении отмечается, что сопровождения транспорта российскими кораблями и присутствия российских представителей в украинских портах не будет.

Как сообщило РИА Новости, соглашение предполагает, что разминирование в украинских территориальных водах проводиться не будет, так как на это потребуется слишком много времени. Суда с зерном будут выходить из Черного моря по согласованному безопасному коридору, проводить их будут украинские лоцманы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по данным Anadolu, сообщил, что морские грузоперевозки в Черном море возобновятся в ближайшие дни. «Реализация и мониторинг этого предельно важного плана будут осуществляться посредством совместного координационного центра в Стамбуле», — сказал турецкий лидер.

По данным Министерства инфраструктуры Украины, совместный координационный центр (СКЦ) с участием представителей Украины, Турции, России и ООН будет заниматься общим надзором и координацией реализации договоренностей, регистрацией судов, следующих в разблокированные украинские порты, утверждением графиков транзита и захода судов в порты.

Создаются также специальные инспекционные группы с участием всех сторон, которые будут проверять суда на предмет наличия несанкционированных грузов и персонала на борту, направляющихся в украинские порты или выходящих из них. Такие группы будут работать в гаванях в районе пролива Босфор, которые предварительно будут определены турецкой стороной.

«По оценкам экспертов, возможность экспорта украинского зерна снизит мировые цены на продовольствие, что притормозит маховик инфляции, которая стала проблемой для всего мира», — прокомментировал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

«Соглашение, подписанное сегодня между Украиной, Российской Федерацией и Турцией под эгидой ООН, открывает путь для экспорта продуктов питания из Украины через Черное море. Это поможет избежать катастрофы с нехваткой продовольствия для миллионов людей во всем мире. Это маяк надежды и облегчения», — заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

Напомним, Антониу Гутерриш в мае обратился с призывом к России разблокировать порты Украины, чтобы страна могла экспортировать зерно по морю. По данным украинских аграриев, в довоенный период через эти порты проходило 90% экспорта с ежемесячной отгрузкой около 5 миллионов тонн зерновых.

В марте мировые цены на продовольствие достигли исторического максимума, за год цены на основные продтовары (зерновые, растительное масло, сахар, мясо, молоко) выросли на треть. В мае сообщалось, что война в Украине привела к продовольственному кризису в мире. Особенно тяжела ситуация в странах Южной Азии, а также Африканского Рога, где стоит жесточайшая засуха и нарастает голод, и странах, где идут вооружённые конфликты, — Эфиопии и Афганистане.