Цены на продовольствие в мире подскочили в марте и достигли рекордного уровня с 1990 года, сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Война в Черноморском регионе потрясла рынки зерновых и растительного масла, отмечает организация. За последние три года на Россию и Украину вместе взятые приходилось около 30% мирового экспорта пшеницы и 20% — экспорта кукурузы. Украина также является ведущим мировым экспортёром подсолнечного масла.

Индекс цен на продовольствие, используемый ФАО для оценки ежемесячного изменения мировых цен на корзину пяти основных групп продовольственных товаров, в марте составил в среднем 159,3 пункта, что на 12,6% больше, чем в феврале, когда индекс уже достиг своего исторического максимума. По сравнению с мартом 2021 года индекс цен вырос на 33,6%.

Зерновые

Мировые цены на пшеницу за первый месяц весны выросли на 19,7%, что усугубилось опасениями по поводу состояния посевов в США.

Цены на кукурузу выросли на 19,1% по сравнению с февралём, достигнув рекордного уровня вместе с ценами на ячмень и сорго.

Растительные масла

Индекс цен на растительные масла ФАО вырос на 23,2% из-за высоких котировок на подсолнечное масло, большая доля экспорта которого приходится на Украину.

Цены на пальмовое, соевое и рапсовое масло также заметно выросли в результате более высоких цен на подсолнечное масло, а также роста цен на сырую нефть. Рост цен на соевое масло подкреплялся опасениями по поводу сокращения экспорта из Южной Америки.

Сахар, мясо и молочные продукты

Индекс цен на сахар в марте вырос на 6,7% по сравнению с февралём. Мартовские индексы цен также выросли на 4,8% на мясо и на 2,6% — на молочные продукты. Негативное влияние оказали более высокие цены на сырую нефть, вспышки птичьего гриппа и другие факторы.

Прогноз на 2022 год

Мировое производство пшеницы прогнозируется на уровне 784 млн тонн, что на 1,1% больше, чем в 2021 году. Эта оценка учитывает ожидания, что озимая пшеница в Украине может быть не убрана из-за прямого уничтожения, ограниченного доступа или нехватки ресурсов для сбора урожая.

Приняты также во внимания благоприятные погодные условия в России и предполагаемые объёмы производства в Китае, Европейском союзе, Индии, Северной Америке и других регионах. Перспективы производства фуражного зерна остаются благоприятными в Аргентине, Бразилии и Южной Африке.



Подытоживая данные об урожае 2021 года, ФАО оценивает мировое производство зерновых в 2,799 млрд тонн, что немногим больше, чем в 2020 году. В этом объёме производство риса достигнет рекордного уровня в 520,3 млн тонн (в перемолотом эквиваленте).

Мировое потребление зерновых в 2021/22 году прогнозируется на уровне 2,789 млрд тонн.

Прогнозируется, что мировые запасы зерновых на конец 2022 года увеличатся на 2,4% по сравнению с их начальным уровнем, в основном из-за увеличения запасов пшеницы и кукурузы в России и Украине из-за ожидаемого снижения экспорта.

ФАО понизила свой прогноз мировой торговли зерновыми в текущем году до 469 млн тонн, что означает сокращение по сравнению с уровнем 2020/21 года, в основном из-за войны в Украине. Ожидается, что ЕС и Индия увеличат экспорт пшеницы, а Аргентина, Индия и США поставят больше кукурузы, что частично компенсирует потерю экспорта из Черноморского региона.

В Узбекистане в целях предотвращения резкого роста цен на продукты питания правительство планирует обнулить импортные пошлины для ряда основных продовольственных товаров до конца 2022 года.