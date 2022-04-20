В странах Африканского Рога (Эфиопия, Эритрея, Сомали, Джибути), а также Кении стоит продолжительная засуха, которую называют сильнейшей за последние 40 лет, сообщает ООН.

Глобальное потепление уже давно наносит серьёзный ущерб и без того не самым стабильным экономикам Восточной Африки, однако в этом году жесточайшая засуха принесла особо тяжёлые последствия.

В Кении пересохли водоёмы, а за ними пастбища, погиб урожай. В Сомали, стране с самой протяжённой линией океанского побережья, третий сезон подряд не идут дожди, высохшая земля не приносит урожай. В результате около шести миллионов человек — 40% населения страны — сталкиваются с острой проблемой продовольственной безопасности. В Эфиопии стоит самая сильная засуха с 1981 года, в южной и юго-восточной части страны на грани голода находятся 7,2 млн человек.

Всемирная продовольственная программа ООН (ФАО) и другие гуманитарные организации с прошлого года предупреждали международное сообщество о том, что засуха может стать катастрофической, если не предпринять немедленных действий, но финансирование не было обеспечено в необходимом масштабе, отмечает региональный офис ФАО.

Ситуация усугубляется последствиями войны в Украине — стоимость продовольствия и топлива взлетела до беспрецедентно высокого уровня, говорится в сообщении ООН.

Страны Африканского Рога больше всего пострадают от последствий этого конфликта — стоимость продовольственной корзины уже выросла, особенно в Эфиопии (на 66%) и Сомали (на 36%). Эти страны зависят от поставок пшеницы из стран Черноморского бассейна, и перебои в импорте угрожают продовольственной безопасности. Стоимость доставки по некоторым маршрутам удвоилась с января 2022 года.

В феврале ФАО обратилась с призывом о выделении необходимого финансирования, однако было собрано менее 4% от требуемой суммы. План гуманитарного реагирования в Сомали на 2022 год, на реализацию которого требуется 1,5 млрд долларов, профинансирован только на 4,4%.

Если эта проблема не будет решена, то это приведет к резкому ухудшению гуманитарной ситуации и широкомасштабному голоду, предупреждает ФАО. В последний раз такая гуманитарная трагедия случилась в Сомали в 2011 году: тогда от голода умерли 250 тысяч сомалийцев.