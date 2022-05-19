Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию обеспечить безопасный вывоз зерна из портов Украины. Он сообщил, что интенсивно обсуждает вопрос безопасного вывоза продовольствия через украинские черноморские порты с Россией, Украиной, Турцией, США и Европейским союзом, и призвал все стороны «проявить добрую волю», так как решение этого вопроса влечёт за собой экономические и финансовые последствия.

Один из крупнейших поставщиков зерна на мировые рынки, Украина не может вывезти зерно из заблокированных портов с начала военного вторжения России в феврале. Это вызвало особенно плачевные последствия для беднейших стран, которым сложно осилить всё возрастающую стоимость продовольствия, отмечают в ООН.

В марте мировые цены на продовольствие достигли исторического максимума, за год цены на основные продтовары (зерновые, растительное масло, сахар, мясо, молоко) выросли на треть. В мае сообщалось, что война в Украине привела к продовольственному кризису в мире, и миллионам детей грозят истощение и смерть. Особенно тяжела ситуация в странах Южной Азии, а также Африканского Рога, где стоит жесточайшая засуха и нарастает голод, и странах, где идут вооружённые конфликты, — Эфиопии и Афганистане (в этих странах проживает четверть всех голодающих детей в мире, по данным ЮНИСЕФ).

Украина прорабатывает возможность вывоза зерна другими видами транспорта, сообщ ил замглавы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. По его словам, на сегодняшний день в Украине осталось ещё более 20 миллионов тонн зерна, которые можно продать.

«Порты Чёрного моря, через которые в довоенный период проходило 90% экспорта (каждый месяц мы выгружали около 5 миллионов тонн зерновых для своих партнёров), заблокированы с первых дней войны. Естественно, найти замену очень сложно. Сегодня мы работаем над новыми направлениями — через железные дороги, автотранспорт в направлении Европы, речные порты. Безусловно, это нельзя назвать полноценной альтернативой, но мы вынуждены сейчас работать в таких условиях. За март мы экспортировали таким образом около 200 тысяч тонн зерновых, а в апреле — уже более 1 миллиона тонн», — сообщил представитель аграриев Украины.

Новый урожай зерновых в Украине начнут собирать уже через полтора месяца, но к этому времени во многих развивающихся странах запасы зерновых могут быть практически исчерпаны. Однако быстро восполнить эти запасы, пока украинские черноморские порты заблокированы российскими военными, будет невозможно, предупредили в ООН.