Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию обеспечить безопасный вывоз зерна из портов Украины. Он сообщил, что интенсивно обсуждает вопрос безопасного вывоза продовольствия через украинские черноморские порты с Россией, Украиной, Турцией, США и Европейским союзом, и призвал все стороны «проявить добрую волю», так как решение этого вопроса влечёт за собой экономические и финансовые последствия.
Один из крупнейших поставщиков зерна на мировые рынки, Украина не может вывезти зерно из заблокированных портов с начала военного вторжения России в феврале. Это вызвало особенно плачевные последствия для беднейших стран, которым сложно осилить всё возрастающую стоимость продовольствия, отмечают в ООН.
В марте мировые цены на продовольствие достигли исторического максимума, за год цены на основные продтовары (зерновые, растительное масло, сахар, мясо, молоко) выросли на треть. В мае сообщалось, что война в Украине привела к продовольственному кризису в мире, и миллионам детей грозят истощение и смерть. Особенно тяжела ситуация в странах Южной Азии, а также Африканского Рога, где стоит жесточайшая засуха и нарастает голод, и странах, где идут вооружённые конфликты, — Эфиопии и Афганистане (в этих странах проживает четверть всех голодающих детей в мире, по данным ЮНИСЕФ).
Украина прорабатывает возможность вывоза зерна другими видами транспорта, сообщ ил замглавы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. По его словам, на сегодняшний день в Украине осталось ещё более 20 миллионов тонн зерна, которые можно продать.
«Порты Чёрного моря, через которые в довоенный период проходило 90% экспорта (каждый месяц мы выгружали около 5 миллионов тонн зерновых для своих партнёров), заблокированы с первых дней войны. Естественно, найти замену очень сложно. Сегодня мы работаем над новыми направлениями — через железные дороги, автотранспорт в направлении Европы, речные порты. Безусловно, это нельзя назвать полноценной альтернативой, но мы вынуждены сейчас работать в таких условиях. За март мы экспортировали таким образом около 200 тысяч тонн зерновых, а в апреле — уже более 1 миллиона тонн», — сообщил представитель аграриев Украины.
Новый урожай зерновых в Украине начнут собирать уже через полтора месяца, но к этому времени во многих развивающихся странах запасы зерновых могут быть практически исчерпаны. Однако быстро восполнить эти запасы, пока украинские черноморские порты заблокированы российскими военными, будет невозможно, предупредили в ООН.
Андрей
Ну, зато Донбасс спасли! Хотя постойте..
Albert Sharafutdinov
@Андрей, Особенно Мариуполь. Стоит такой спасенный. Спасенный а ля Грозный- 95
М. L.
Так пусть пока США и Европа помогут голодающим Азии и Африки, а через 1,5 месяца заберут новое зерно себе
Mksuper Kalenikov
@М. L., а новое зерно по какой цене уже будет? Никто из европейцев не думал, что газ（из которого делают удобрения）по фиксированной цене может быть выгоднее привязки к бирже. Вот газ вырос, соответственно и удобрения, отсюда и еда, а включать опять станок ФРС, чтоб наклепать зеленые фантики, даст разгон инфляции уже в самой америке. Долго ли продержится при этом старик маразматик?
Dinara Abdullaeva
Каковы после всего этого, достижения России в поставленных целях? Цели не совсем достигнуты, но мировое сообщество лихорадит. Прославились ещё с одной стороны, не самой положительной, надо отметить. А главное, обвиняется весь мир в непонимании и неприятии..
Zero Cold
@Dinara Abdullaeva, цели не то, что не достигнуты, они даже не озвучены, как и сроки.
Алишер Раджапов
-Российские СМИ преподносят это как то, что США забирает себе зерно в обмен на поставку вооружений.
Получается, 40 млрд денег идет военной помощью и на откаты, а голодающим странам деньги не идут?
-ООН же в свою очередь говорит, что Украина продала зерно и не может осуществить поставки покупателям — что тоже вполне тянет на правду
вопрос в том — где же правда на самом деле? Где-то посередине?
Zero Cold
@Алишер Раджапов, скорее, чуть дальше от середины, поскольку правда имеет мало общего с федеральными сми.
Vladimir Kadalashvili
Газовый шантаж уже не действует, решили шантажировать весь мир голодом. Вся суть внешней политики “спасателей от фашизма“.
Renat Akchurin
@Алишер Раджапов: Нет никакой середины.
Не знаю, кто хуже — фашисты или рашисты. По крайней мере, про фашистов я знаю по рассказам дедов и бабушек, а про рашистов информации пруд пруди — благо, являемся современниками нынешних событий. Как по мне, рашисты хуже.
Донбасс уже “освободили“, Мариуполь — тоже, особенно их жителей освободили от их жилья, работы, свободы и завтрашнего дня. Скоро “освободят“ и весь мир, особенно беднейшие страны, от их проблем с голодом. Ждем (нет).
Катя Кисова
Мало было российским мародерам, которые золото крали, стиральные машины, фены, машины и многое другое что могли унести с собой, теперь и за пшеницу взялись.
Zero Cold
@Катя Кисова, бытовую технику крадут на уровне отделения, взвода. А пшеницу и трактора — на уровне страны.
Shaldibin Igor A.
Ничего личного, только бизнес.
Svetlana Rakhimova
Как обычно расеюшка всё сделала сама и перекинула вину на других, потому что “еётамнет“. Ворованное украинское зерно по морю перевезли на территорию России. Путин оттяпал сухопутный корридор в Крым, отрезал Украину от морей и получил еще одно оружие шантажа против мирового сообщества — продовольствие. Иначе бы российские сми молчали.
Sergey K.
двойные стандарты на лицо. когда европа и сша вводили санкции против россии, они как то не задумывались о проблемах, которые они создавали россии своими санкциями. а когда закрыли границы из за ситуации с украиной, то они тут же взвыли.
Gani
@Sergey K., а вы предлагает просто молчать и говорить, все нормально? как все поддакивали Гитлеру в 1939?