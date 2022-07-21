Законодательная палата и Сенат Олий Мажлиса Узбекистан﻿﻿а на совместном заседании вечером в среду утвердили указ президента Шавката Мирзиёева о досрочном прекращении действия чрезвычайного положения на территории Каракалпакстана. Совместное постановление палат парламента вступило в силу в этот же день.

Днём 20 июля депутаты Жокаргы Кенеса Каракалпакстана приняли обращение к президенту, в котором попросили его отменить действие ЧП. Полный текст обращения не публиковался.

Затем президент подписал указ о прекращении действия ЧП с 5:00 часов 21 июля. В документе говорится, что «на территории Республики Каракалпакстан восстановлен общественный порядок и благодаря принятым мерам обеспечена безопасность граждан, защита их прав и свобод».

Чрезвычайное положение было введено с 3 июля сроком на месяц после трагических событий 1−2 июля в Нукусе, в результате которых по официальным данным погиб 21 человек и более 270 пострадали.