Депутаты Жокаргы Кенеса Каракалпакстана на XXXI сессии 20 июля приняли обращение к президенту Узбекистана, сообщает сайт газеты «Янги Узбекистон».

В обращении парламент республики просит отменить режим чрезвычайного положения, введённый на один месяц после волнений 1−2 июля в Нукусе.

Кроме того, депутаты Каракалпакстана просят помиловать невиновных граждан, в частности, молодых людей, которые подозреваются в участии в массовых беспорядках.

Сколько человек остаются задержанными в связи с событиями начала июля, в которых, по официальным данным, погиб 21 человек и пострадали 274, не уточняется.

В первые дни после событий сообщалось о задержании более 500 человек, большинство из которых было привлечено к административной ответственности и отпущено.

В Каракалпакстане сейчас работает парламентская комиссия по изучению событий 1−2 июля и выявлению фактов нарушения прав и свобод граждан. Её возглавляет омбудсман Феруза Эшматова.

В республике по-прежнему недоступен интернет. По сообщению жителей Нукуса, интернет включается ненадолго каждый день.