Указом президента Узбекистана на территории Каракалпакстана введено чрезвычайное положение на период с 00:01 минуты 3 июля до 00:00 2 августа 2022 года, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Решение направлено на «обеспечение безопасности граждан, защиты их прав и свобод, восстановления законности и правопорядка», говорится в сообщении.

Кроме того, на период действия режима ЧП вводится комендантский час с 21:00 до 07:00. Главой комендатуры назначен командующий Национальной Гвардией Узбекистана Рустам Джураев.

Документом также вводятся другие временные ограничения:

усиление охраны общественного порядка, особо важных и категорированных объектов и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения;

ограничение движения транспортных средств;

обеспечение проведение личного досмотра физических лиц, проверки документов, удостоверяющих их личность, досмотр вещей и транспортных средств;

ограничение въезда и выезда из Каракалпакстана;

запрещается проведение мирный собраний, развлекательных, спортивных и иных массовых мероприятий;

запрещается забастовка и другие действия, направленные на приостановку деятельности юридических лиц;

запрещается реализации оружия, боевых припасов к нему, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ. Вводится особый режим оборот лекарственных средств и препаратов, содержащих наркотические средства и их аналоги, психотропные и сильнодействующие вещества, этилового спирта, алкогольной продукции;

обеспечение временного изъятие у граждан оружия и боевых припасов, у организаций — оружия и боевых припасов к нему, специальных средств и ядовитых веществ, а также боевой и учебно-боевой военной техники, взрывчатых и радиоактивных веществ;

Исполнение указа возложено на комендатуру, МВД, Нацгвардию, СГБ, МЧС Узбекистана и другие подведомственные структуры МЧС.

Согласно статье 23 конституционного закона о чрезвычайном положении, в дополнение к силам и средствам, указанным выше, для поддержания режима чрезвычайного положения на въезде и выезде из Каракалпакстана привлекаются силы и средства Министерства обороны Узбекистана. Минобороны привлекается для выполнения следующих задач: