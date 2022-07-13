Президент Узбекистана принял решение о смягчении введенного на территории Каракалпакстана режима чрезвычайного положения, а именно установлении нового времени действия комендантского часа «с 23 часов до 5 часов» вместо «с 21 часа до 7 часов».

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

Решение принято с учетом «стабилизации ситуации в Республике Каракалпакстан и возвращении жизни жителей региона в привычное русло», говорится в сообщении.

Соответствующий указ с изменениями в указ президента о введении на месяц чрезвычайного положения в Каракалпакстане от 2 июля 2022 года подписан и направлен на утверждение в палаты Олий Мажлиса.