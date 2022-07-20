Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о досрочном прекращении действия чрезвычайного положения на территории Каракалпакстана с 5:00 часов 21 июля. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Решение принято в связи с обращением Жокаргы Кенеса Каракалпакстана на имя президента от 20 июля, а также «учитывая, что на территории Республики Каракалпакстан восстановлен общественный порядок и благодаря принятым мерам обеспечена безопасность граждан, защита их прав и свобод», говорится в документе.

Указ должен быть утверждён палатами Олий Мажлиса Узбекистана.

Чрезвычайное положение было введено с 3 июля сроком на один месяц после трагических событий 1−2 июля в Нукусе, в результате которых по официальным данным погиб 21 человек и более 270 человек пострадали.

С 14 июля режим ЧП был смягчён, а именно время действия комендантского часа в республике было установлено с 23 до 5 часов (вместо 21:00—7:00 ).

Примерно с 14:00 среды в Каракалпакстане доступен интернет, однако, по сообщениям жителей, скорость пока низкая.