Центральный банк Узбекистана пересмотрел прогноз ВВП. Исходя из имеющихся резервов в экономике и динамики совокупного спроса реальный рост ВВП в 2022 году ожидается на уровне 5−5,5% годовых, тогда как в апреле прогноз был 3,5−4,5%. Соответствующее заявление сделано на заседании правления ЦБ 21 июля.

Напомним, на этом же заседании было принято решение снизить основную ставку на 1 процентный пункт — до 15% годовых.

Это решение ЦБ объясняет тем, что относительная стабилизация макроэкономической ситуации за счет снижения влияния краткосрочных внешних шоков в мае-июле и перенос планов по повышению регулируемых цен увеличивают вероятность формирования уровня инфляции ниже медианной оценки прогнозного коридора в 12−14% годовых, то есть у его нижней границы.

Это, в свою очередь, позволяет устранить дополнительную нагрузку добавленной на прогнозированный уровень инфляции в апреле из-за краткосрочного воздействия факторов и ожиданий, соответственно, изменить монетарные условия, отмечает регулятор.

«Принимая во внимание глобальные инфляционные процессы в целях сохранения минимального влияния монетарных факторов на инфляцию и поддержания относительной привлекательности активов в национальной валюте, до конца текущего года в экономике будут сохраняться „относительно жесткие“ денежно-кредитные условия», — считают в ЦБ.

В июне-июле внешнеэкономические условия для Узбекистана были сравнительно стабильными. В июне реальный эффективный обменный курс ослаб на 0,2% по отношению к маю.

Во внешнеторговых операциях наблюдалась тенденция роста как по экспортным поступлениям, так по и импортным платежам. Во втором квартале экспортная выручка выросла на 41% по отношению к первому кварталу, а импортные платежи — на 19%.

В апреле-июне приток иностранной валюты оказался выше ежегодных сезонных показателей роста (от экспорта, денежных переводов и иностранных кредитных линий), что является фактором поддержания предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, отметили в ЦБ. В частности, во втором квартале продажа иностранной валюты банками и хозяйствующими субъектами выросла в 1,8 раза относительно первого квартала.

Внутренние экономические условия

По итогам первого полугодия реальный рост экономики составил 5,4% и оказался ниже соответствующего периода прошлого года (7,2;), однако все же выше апрельских оценок 3,5−4,5%).

«Необходимо отметить, что в сельском хозяйстве, производстве продовольственных товаров и в розничной торговле наблюдались более высокие темпы роста. Сохранение подобной тенденции в предстоящие месяцы будет оказывать положительное влияние на цены», — считают в ЦБ.

«В первом полугодии средняя начисленная номинальная заработная плата за счет повышения месячных заработных плат и пенсий ощутимо выросла по отношению к соответствующему периоду прошлого года, что стало одним из основных факторов поддержания внутреннего спроса в экономике», — говорится в заявлении Центробанка.

За этот период времени объем выделенных в экономику кредитов со стороны банков вырос на 10%.

Инфляция и инфляционные ожидания

В июне годовая инфляция составила 12,2%, что объясняется, в основном, импортируемой инфляцией на фоне глобальных инфляционных процессов, перебоями в поставках и логистике, а также либерализацией зерновых отпускных цен.

Если в структуре годовой инфляции продовольствие выросло на 16,5%, то непродовольственные товары и услуги подорожали на 10,7% и 6,8%, соответственно. «Это, в свою очередь, требует концентрации внимания на стабилизации цен на продовольствие для снижения общей инфляции», — добавили в ЦБ.

По данным опросов в июне, инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев демонстрируют понижательную динамику, снизившись до 16,4% (относительно 17,6% в мае). Инфляционные ожидания субъектов предпринимательства также снизились до 15,7% (17,3% в мае).

Еженедельные наблюдения за изменением потребительских цен указывают, что недельные темпы роста цен прошли свой пик в конце мая и в начале июня и стабилизировались в первые две недели июля.

Денежно-кредитные условия

В результате снижения основной ставки Центрального банка в июне, средневзвешенная ставка денежного рынка опустилась с 18% до 17,1%. Индекс Uzonia в июне сформировался у верхней границы процентного коридора основной ставки — около 17%.

По долгосрочным операциям денежного рынка, со сроком от 1 до 3 месяцев, процентная ставка снизилась с 19,6% в мае до 18,9% в июне.

В июне 2022 года средняя ставка по срочным вкладам населения в национальной валюте составила 21%, а по депозитам юридических лиц — 17,7%. Реальная процентная ставка по вкладам населения составила 7,8%, по депозитам юридических лиц — 4,9%. Срочные депозиты населения в национальной валюте во втором квартале этого года выросли на 21%, с начала года — на 30%.

Процентные ставки по кредитам в экономику в национальной валюте, снизились по сравнению с маем (23%) и составили в среднем 22,8%.

Макроэкономические прогнозы

В целом ситуация, наблюдавшаяся в мировой и внутренней экономике в первом полугодии 2022 года, развивалась под влиянием краткосрочных шоков и неопределённостей, геополитической ситуации в мире, которые не были предусмотрены ни в одном из сценариев макроэкономического развития.

В случае, если ожидаемые во второй половине 2022 и 2023 годов макроэкономические тенденции будут развиваться по альтернативному сценарию, представленному в «Основных направлениях денежно-кредитной политики», корректировка экономической политики развитых стран (повышение процентных ставок центральными банками развитых странах ожидалось в 2023 году, а на практике оно началось гораздо раньше, с первой половины 2022 года) всё же будет создавать дополнительные сложности в обеспечении экономического роста и макроэкономической стабильности в развивающихся странах, отметили в ЦБ.

Центральный банк, принимая во внимание неопределенности, связанные с внешней экономической ситуацией, а также ожидаемые тенденции формирования совокупного спроса и предложения, пересмотрел прогнозы макроэкономичекого развития на 2022 год.

С учетом текущих инфляционных процессов, переносом повышения регулируемых цен одновременно с имеющимися неопределенностями и рисками Центральный банк прогнозирует инфляцию около нижней границы коридора 12−14%.

С учетом сегодняшнего решения будущие денежно-кредитные условия вместе с прогнозом по снижению инфляции будут формировать положительные процентные ставки в экономике и обеспечивать сохранение доходности по активам в национальной валюте, ожидает регулятор.

Следующее заседание правления Центрального банка по рассмотрению основной ставки назначено на 8 сентября.