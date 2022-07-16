Объём денежных переводов в Узбекистан из-за границы в январе-июне 2022 года резко вырос, следует из данных Центрального банка.

За шесть месяцев в страну поступили переводы на 6,53 млрд долларов, что на 3,2 млрд долларов (+96%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом только в июне физические лица направили в Узбекистан рекордные 2,34 млрд долларов (предыдущие рекорды были в апреле — 1,07 млрд и мае — 1,65 млрд), в то время как в мае 2021 года этот показатель был в 3,25 раза меньше — около 720 млн долларов.

Показатели валютно-обменных операций также резко возросли. В январе-июне банки приобрели у населения валюты на 5,66 млрд долларов, что на 2,33 млрд долларов, или на 70%, больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только в июне объём покупок составил 1,34 млрд долларов.

При этом банки продали гражданам валюты на 3,72 млрд долларов (в апреле — 880 млн долларов), что на 1,71 млрд долларов, или 85%, больше прошлогоднего показателя.

По словам финансиста Отабека Бакирова, динамика и темпы роста показывают, что эти показатели не связаны с деятельностью трудовых мигрантов и характеристиками внешних трансфертов в целом.

«Будет ошибкой, если завтра наша статистика (Госкомстат — ред.) включит эти цифры в общие доходы [населения]. Количество узбекских мигрантов не увеличилось в 3 раза, доходы узбекских мигрантов не увеличились в 3 раза за год», — пояснил он.

По его мнению, сложившаяся ситуация дает возможность использовать денежные переводы «в весьма спекулятивных и диверсионных целях».

«К сожалению, сопротивления этому нет, препятствий не ставится. Следствием этого являются как дефицит наличной валюты, так и дефицит наличных сумов. Коммерческие банки вынуждены покупать более половины отправляемых денежных переводов (в частности, за счет денежных подкреплений ЦБ), тем самым способствуя расширению денежной массы в обращении за пределами экономической сущности», — сказал он.

В начале июля в ответ на сообщения о дефиците иностранной валюты банки Узбекистана сообщили, что их обменные пункты обеспечены достаточным объёмом наличной валюты, а денежные переводы проводятся бесперебойно.

В марте эксперты Всемирного банка прогнозировали сокращение денежных переводов в Узбекистан в 2022 году на 21%. В мае ВБ также ожидал резкое сокращение переводов.